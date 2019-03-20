«Спартак-Приморье» на финише громко хлопнул дверью Регулярное первенство России в суперлиге по баскетболу среди мужчин завершилось. Свои последние поединки многомесячного соревнования «Спартак-Приморье» провел на домашнем паркете. Родные стены не подвели: в минувший четверг, как уже писал «В», приморцы обыграли «Самару» со счетом 110:106, а в прошедшее воскресенье, 17 января, – московских армейцев.

И сделали они это блестяще, в духе своего прошлогоднего триумфа, когда наши земляки завоевали свой чемпионский титул. Хотя последний матч уже и не мог повлиять на ситуацию в турнирной таблице.

В дебютной четверти в «Олимпийце» была равная борьба. Более того, к четвертой минуте встречи номинальным лидером был ЦСКА-2. Затем вперед вышли «красно-белые». По итогам стартовых 10 минут «Спартак-Приморье» обходил армейцев всего на четыре очка – 21:17.

А второй период приморская команда начала с рывка в 24 безответных очка! Спартаковцам удавались броски с дальних и ближних дистанций, со штрафных. Одновременно они прессинговали гостей по всей площадке, а оборона не позволила москвичам сделать ни одного прицельного броска по своей корзине. На большой перерыв клубы уходили при счете 47:23.

После отдыха ситуация так и не изменилась. Хозяева продолжали атаковать, а москвичам удавались лишь редкие контратаки. В третьей партии наши земляки чаще владели мячом, были лучше по подборам, результативным передачам и проценту попадания с игры. Поэтому неудивительно, что на табло светились показатели 67:41.

Завершающий игровой отрезок существенных изменений также не принес. Приморцы эффективно давили по всем фронтам, а игроки ЦСКА-2 защищались, лишь изредка проводили успешные контратаки. Поэтому итоговый счет смотрится вполне закономерно – 87:59. (Кто шумит за сценой? См. страницу 3).

– Я доволен игрой. Нам удалось главное: мы показали качественную игру. Ведь вместе с качеством пришла и победа, – порадовался за своих подопечных тренер БК «Спартак-Приморье» Максим Учайкин. – Что касается тактики, то мы знали, что ЦСКА-2 играет крайне агрессивно. Поэтому готовились именно к такому развитию событий. Отдельно хочу отметить результативность передач и хороший процент попадания с дальней дистанции. Особо отмечу снайперские качества Владимира Голубовича, который второй матч подряд доминировал на площадке. Ну а поскольку и защита справилась со своими обязанностями, что в целом получилась зрелищная для болельщиков игра. «Спартак» пропагандирует быстрый баскетбол, для нас он является залогом успеха.

В составе нашей команды лучшие результаты показали Владимир Голубович (23 очка и 12 подборов), Максим Колюшкин (15 и 1), Алексей Вздыхалкин (14 и 4) и Григорий Мотовилов (13 и 2). У остальных баскетболистов показатели несколько ниже. Но никто из них, включая приморскую молодежь, не ушел с площадки без набранных очков.

К сожалению, для попадания в плей-офф спартаковцам не хватило всего одной победы. Наша команда завершила регулярный чемпионат на 10-м месте, в прошлом году, отметим, были на втором… В этот раз приморцы набрали 45 очков после 30 матчей. 15 побед и столько же поражений.

Дальше приморцам предстоит сыграть в турнире за 9–15-е места. Это будет соревнование по круговой системе, в котором каждая команда сыграет по три матча дома и по три поединка на выезде. Расписание игр будет опубликовано позже. Соперниками владивостокского клуба будут «Химки-Подмосковье», «Университет-Югра», ЦСКА-2, «Купол-Родники», МБА (Молодежная баскетбольная ассоциация) и «Зенит-Фарм». Наши земляки в этом противостоянии выглядят гораздо сильнее своих соперников.

Автор: Николай КУТЕНКИХ