Кадры не решают ничего. Потому что их нет Учителя предпенсионного возраста не в силах контролировать учеников, а личности, достойные для подражания, отсутствуют

Педагоги и школьные психологи не способны контролировать проблемных детей и разрешать внутришкольные конфликты. Органы опеки и попечительства формально относятся к проблемам неблагополучных семей. Такой вывод был сделан на совещании в администрации Приморского края под председательством губернатора Олега Кожемяко.

На мероприятии, посвященном профилактике детской преступности и имеющем конкретный повод – скандал, разразившийся в МБОУ «Средняя образовательная школа № 2» в Большом Камне, помимо краевых чиновников и представителей государственных и правоохранительных органов присутствовал Игорь Комиссаров, старший помощник председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, накануне прибывший в Приморье.

В одном из прошлых номеров «В» подробно рассказывал об экзекуции, учиненной родителями школьников над учеником 5 «Б», третировавшим сверстников и младшеклассников. Напомним, что один из родителей окунул в унитаз малолетнего хулигана. По словам участников самосуда, они пошли на этот шаг от безвыходности, потому как ни правоохранительные органы, ни директор школы не смогли (или не захотели) принять меры к проблемному подростку.

Полицию сократили, работа ухудшилась

Следственное управление СК России по Приморскому краю возбудило два уголовных дела. Первое – по факту избиения несовершеннолетнего. Второе – о халатности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних городского округа Большой Камень.

По версии следствия, основная причина ЧП: сотрудники школы не приняли действенные мере по разрешению конфликта, а опекун (бабушка подростка. – Прим. авт.) не в силах обеспечить надлежащий присмотр за ребенком и его воспитание.

Как уже писал «В», директора учебного заведения и классного руководителя 5 «Б», которые знали о беспределе, чинимом в классе малолетним сорвиголовой, и не принимали адекватных мер, предлагая родителям самим разрулить конфликтную ситуацию, отстранили от занимаемых должностей.

В то же время следствие почему-то вывело из-под удара инспекторов местного ПДН, которые также были информированы о ситуации в школе. Между тем старший помощник председателя СК России Игорь Комиссаров убежден: главная причина произошедшего – именно отсутствие реальной системы профилактики правонарушений среди детей и подростков, чем и должны заниматься инспектора этой службы. Также очень слабо работают участковые, не обращавшие внимания на то, что происходит на улицах города, особенно в вечернее время. Как рассказывали «В» жители Большого Камня, из-за разгула молодежи они боятся в темное время суток выходить из дома.

Мы уже писали, что в Большом Камне отдел ПНД не справляется со своими обязанностями и профилактика правонарушений среди несовершеннолетних не проводится. То ли от нежелания работать, то ли от малочисленности. Сегодня на весь Шкотовский район, а это более 24 тысяч человек населения, всего три инспектора ПДН. До кадровой оптимизации, проведенной в органах правопорядка начальником краевого УМВД генерал-майором Николаем Афанасьевым, было семь боевых единиц. При нормативе один инспектор ПДН на три тысячи человек населения. Вывод пессимистичный: нет кадров – нет и соответствующего качества работы.

На кого равняться детям?

Игорь Комиссаров также отметил: педагогический коллектив школы № 2 – это женщины пенсионного и предпенсионного возраста. В школе нет педагогов мужчин, способных на личном примере настоящего мужского поведения воспитывать детей, отсутствует выстроенная система бесплатного и доступного досуга и трудовой занятости подростков, нет занятий экстремальными видами спорта, к которым тяготеют мальчишки.

Ко всему, в оскандалившемся учебном заведении не проводятся дополнительные уроки с неуспевающими ребятами 5–9-х классов, о чем корреспонденту «В» рассказали родители учеников. По их словам, вместо того, чтобы подтягивать школяров по учебной программе (не всем она дается с первого и даже со второго раза), педагоги настроены на избавление от таких ребят. У учителей нет желания, сетуют родители, перерабатывать за копеечную зарплату, которую они получают.

На совещании свою оценку случившемуся в Большом Камне дал губернатор Олег Кожемяко. По его мнению, ситуация в школе – это результат системных недоработок и ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами всех органов системы образования и социального обеспечения. И с ним невозможно не согласиться. По большому счету, департамент образования и науки потерял контроль над тем, что происходит не только в Большом Камне, но и в других школах края. Тому пример – дикая история, случившаяся в селе Первомайском Михайловского района. Где также педагоги не смогли сами разрешить конфликт между подростками и призвали на помощь местных авторитетов, которые рассказали мальчикам 5–7-х классов, что с ними случится на зоне, если ребята будут иметь интимные отношения друг с другом.

Повысят до кадета?

Еще одну причину произошедшего озвучил глава городского округа Большой Камень Александр Андрюхин, вступивший в эту должность чуть более года назад: слишком долго в городе было безвластие, так как не было первого лица.

– Люди отучились принимать самостоятельные решения. Все ждут чьих-то указаний. В результате бездействия власти длительное время дети из неблагополучных семей распоясались. И родители уже не верят ни образовательной, ни правоохранительной системам. И от отчаяния стали совершать противоправные действия. Конечно, со своей стороны мы провели ревизию слабых мест, те, кто недорабатывал, получили дисциплинарные взыскания. Начиная с директора школы, начальника управления образования и моего заместителя по социальным вопросам. Мы выработали план по усилению работы с такой категорией детей.

Что касается самосуда в школьном туалете, то точку в этой истории поставит суд. Сегодня подозреваемый многодетный отец находится на свободе, а 11-летний «авторитет» из 5 «Б» – в реабилитационном центре. Говорили, что его собираются отправить в спецшколу. Сегодня, как стало известно «В», пацана планируют определить в кадетское училище.

Комментарий

Александр Жигжитов, учитель истории владивостокской школы, в 2017 году на городском конкурсе завоевал звание «Учитель года»:

– Случившийся в Большом Камне конфликт – это не проблема одной лишь школы. Или одного города. Это вопрос бездействия системы: школы, гороно, государства. В каждой школе есть несколько учеников, которые находятся вне закона. Которым ставят липовые оценки, на хулиганство которых закрывают глаза и автоматически переводят из класса в класс – лишь бы выпустить. И все для того, чтобы не потерять репутацию. И директор школы – лишь заложник системы, в которой мы все находимся.

То, что родителей довели до такого состояния, когда они были вынуждены макать парня в унитаз, – это логично и ожидаемо. Но первопричина конфликта не в мальчишке, не в родителях и даже не в этой конкретной школе. Не было у школы рычагов воздействия на парня! Это системный сбой в громадной машине так называемого образования. Почему я говорю «так называемого»? Потому что образование сегодня практически умерло. Покажите школу, которую любят дети. Дети современную школу ненавидят! Когда ребенку говорят, что учитель заболел, он радуется, потому что урока не будет.

А рушиться наша система начала в начале 90-х, когда со школы сняли функцию воспитания, оставив за ней лишь образовательную задачу. Но одно без другого не работает! Учить – это ведь не только обучение математике, русскому, географии. По-хорошему, школа должна научить ребенка быть добрым и порядочным, быть гражданином своей страны.

Воспитание делегировали в семьи. А семьям не до этого: родители либо этой функции сами не обучены, либо им некогда. А в семье этого конкретного парня еще и некому было заниматься его воспитанием. Бабушка? Так она с мальчишкой просто не справлялась. В итоге ребенком вообще никто не занимался. И насколько я понял, даже не пытался.

Есть ли у парня нормальное, некриминальное будущее? Есть. Если рядом появится человек, который будет пользоваться у парня авторитетом и сможет его направить по правильному пути. Не бывает потерянных детей.

Автор: Сергей КОЖИН