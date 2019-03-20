Вклады остановятся на 8 процентах? Средняя максимальная ставка по депозитам в рублях зафиксировала в феврале максимум с мая 2017 года и достигла 7,68 %, сообщает портал «РБК», ссылаясь на данные Центробанка.

Текущий уровень ставок банковских вкладов в рублях уже практически достиг своих максимальных значений и к середине года может начаться тренд на снижение ставок, говорит главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. Продолжающийся рост во многом обязан лишь Сбербанку, который, имея потребность в привлечении средств, значительно поднял ставки по рублевым вкладам: рынок не мог не отреагировать на повышение ставок ключевым игроком, говорит аналитик. «Теперь, когда у Сбербанка, судя по всему, потребности в дорогом привлечении средств нет, ставка может пойти вниз», – полагает он. Сюда следует добавить и недавний комментарий ЦБ РФ о том, что регулятор может вернуться к смягчению денежно-кредитной политики и снижению ставки уже в 2019 году, резюмировал Монастыршин.

Разрыв в темпах роста объемов кредитов физлиц и вкладов остается существенным, что также указывает на то, что у населения остается все меньше средств для сбережений, а использование заемных средств происходит на вынужденной основе, говорит главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. В результате, поясняет он, для усиления своей базы банки также вынуждены бороться за клиентов, повышая ставки по вкладам. По мнению аналитика, средняя максимальная ставка рублевых вкладов будет продолжать умеренно расти, а пик по ней будет достигнут в апреле на уровне 7,8–8 %.

Автор: Отдел экономики «В»