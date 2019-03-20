Не продается Открытый аукцион по продаже акций ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» признан несостоявшимся. Торги должны были пройти 14 марта, но из двух допущенных участников ни один не вышел на аукцион, сообщили в пресс-службе Банка России.

Торговаться за АТБ должны были Совкомбанк и Московский Кредитный Банк. Комментируя порталу «Банки.ру» признанный несостоявшимся аукцион, в МКБ указали, что «банк пересмотрел свое видение развития в регионе», а в Совкомбанке заметили, что для него оказалась слишком высокой нижняя ценовая планка аукциона.

По данным Банки.ру, Центробанк выставил на продажу акции АТБ со стартовой ценой чуть больше 9,857 млрд рублей, а минимальная цена реализации акций была установлена в 6 млрд 1 рубль.

«Банк России считает, что в текущей ситуации Азиатско-Тихоокеанский Банк не может стоить менее 6 миллиардов рублей», – приводит слова заместителя председателя Банка России Василия Поздышева Банки.ру. В электронной версии газеты «Ведомости» уточняется, что он курирует управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС), куда Центробанк забирает проблемные банки на финансовое оздоровление, расчищает их балансы, после чего выставляет на торги. Продав АТБ, Центробанк планировал вернуть часть средств, потраченных на его санацию.​

Отметим, сейчас более 99 % акций ПАО «АТБ» остаются в собственности Банка России, и ведомство не отказывается от продажи Азиатско-Тихоокеанского Банка. Как отмечают в пресс-службе Банка России, на торги АТБ планируется выставить в 2020 году, раскрыв информацию о результатах его деятельности за текущий год широкому кругу лиц, включая потенциальных инвесторов.

Между тем, по мнению финансовых аналитиков, до тех пор пока Центробанк не решит, что делать с клиентами АТБ, пострадавшими от вексельных схем (среди них, кстати, немало дальневосточников), очень сложно будет найти желающих приобрести его.

Отметим, векселя продавала компания «ФТК», связанная с одним из бывших акционеров банка. Продажа этих ценных бумаг населению и стала поводом для санации АТБ. Граждане думали, что открывают вклад в банке, а получали векселя, не попадающие под гарантии выплат страхового возмещения государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

По данным постоянного эксперта «В» – председателя НП «Лига финансовых институтов» Александра Ивашкина, приобретя Азиатско-Тихоокеанский Банк за 6 млрд рублей, новому владельцу пришлось бы раскошелиться еще и на погашение векселей. Это, скорее всего, и стало отпугивающим фактором для потенциальных инвесторов.

– По косвенным признакам и моей экспертной оценке, общая сумма задолженности перед держателями векселей АТБ в РФ составляет 3 млрд рублей, – считает Александр Ивашкин. – Приведу только один пример ситуации вокруг АТБ в Амурской области. С 1 января 2018 года по 11 марта 2019 года в районные и городские суды Амурской области поступило 289 исков граждан к ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», связанных с оборотом векселей ООО «ФТК». По состоянию на 11 марта 2019 года рассмотрен 281 иск, 8 гражданских дел находятся в производстве судов. Дела вкладчиков рассматривались в судах разных муниципальных образований: в Благовещенском городском суде – 127 дел, Белогорском городском суде – 11 дел, Бурейском районном суде – 22 дела, Зейском районном суде – 7 дел, Свободненском городском суде – 51 дело, Селемджинском районном суде – 10 дел, Райчихинском городском суде – 33 дела, Тындинском районном суде – 10 дел, Шимановском районном суде – 18 дел. Вы полагаете новый собственник не мог знать об этих исках?

Сегодня Азиатско-Тихоокеанский Банк продолжает работу в прежнем режиме под управлением временной администрации. В ближайшее время регулятор изучит вопрос о формировании в АТБ постоянных органов управления, под руководством которых может быть определена стратегия развития банка.

Заместитель директора Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Валерий Пивень заявил агентству «РБК», что финансовое состояние АТБ достаточно стабильно. В конце 2018 года банк вышел на прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета. По его словам, кредитная организация занимает довольно устойчивое положение в основных регионах развития.

«Клиенты банка могут не беспокоиться за сохранность своих средств, размещенных в банке, решение Банка России о гарантировании непрерывности деятельности банка сохраняется», – заверил заместитель председателя Банка России Василий Поздышев.

Автор: Татьяна ЯРМОЛЕНКО