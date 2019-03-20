Великим рыбным станет Севморпуть Корпорация «Росатом» поможет дальневосточным рыбакам установить прочные связи с европейской частью России

Северным морским путем может пойти в европейскую часть России продукция дальневосточных производителей. И это будет и быстрее, и дешевле, а главное – абсолютно надежно. Ведь за развитие и модернизацию Северного морского пути отныне отвечает одна из самых передовых и стабильных корпораций страны – Росатом.

СМП в надежных руках

Не так давно стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о переименовании министерства по развитию Дальнего Востока в министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Тем самым глава государства четко дал понять, что Россия намерена вернуться к своему некогда господствующему положению в Арктике, что страна не собирается оставлять «севера» в роли бедных родственников и что государство отлично понимает, какие богатства таит в себе Арктика и как важно российское там присутствие.

Единым инфраструктурным оператором СМП к моменту подписания указа была определена корпорация «Росатом». По сути, она теперь «оператор единого окна» в области оказания госуслуг в морской деятельности и управления государственным имуществом в районе Северного морского пути и прилегающих территорий.

В этом смысле Приморью, краю морскому, мало того – краю, чей ледокольный флот всегда обслуживал северные направления и арктические навигации, краю рыбодобывающему, вполне можно задуматься о том, какие преференции принесет территории твердое решение государства развивать Арктику.

Одним из самых очевидных и крупных плюсов развития Севморпути для Приморья и в целом для Дальнего Востока может стать возможность отправлять грузы морем, в частности, доставлять нашу тихоокеанскую рыбу в европейскую часть России быстро, надежно и выгодно.

«Севморпуть» повезет рыбу Севморпутем

Основным перевозчиком грузов с Дальнего Востока в русскую Европу и обратно может стать – и станет! – атомный контейнеровоз-лихтеровоз «Севморпуть», который в настоящее время проходит модернизацию.

Не так давно пресс-служба Росрыболовства сообщила: модернизация лихтеровоза завершится к 30 июня. Судно уже сейчас имеет техническую возможность перевезти около 200 рефрижераторных контейнеров ISO-40, а после всех работ сможет перевозить до 450 контейнеров.

Ожидается, что 1 августа «Севморпуть» прибудет в порт Петропавловска-Камчатского для приемки грузов (основным терминалом для перевалки на Дальнем Востоке станет терминал «Сероглазка» на Камчатке, а в европейской России – порты Архангельска и Усть-Луги).

– Развитие доставки продукции по Севморпути позволит сократить сроки доставки продукции, при этом стоимость транспортировки будет ниже, чем на железной дороге или автотранспорте, – сказал замглавы Росрыболовства Петр Савчук.

И это стало возможным в том числе потому, что использование мощностей госкорпорации «Росатом» позволило сократить путь для дальневосточный рыбы к европейским рынкам.

А еще поможет «Лидер»

Северный морской путь уверенно выходит на первые позиции в международной логистике – только в 2018 году произошел кратный рост грузооборота через северные моря. Сейчас развитие этой транспортной артерии заявлено как одна из приоритетных задач государства. Именно для этого строится в Большом Камне новый ледокол «Лидер».

В начале года директор дирекции Северного морского пути госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша дал большое интервью корпоративному изданию, в котором рассказал и о перспективах СМП, и о «Лидере» как таковом. Благодаря своим характеристикам, это судно способно работать со льдом толщиной порядка 4 метров – это максимальное промерзание в Арктике.

– К тому же «Лидер» даже на сложных ледовых участках сможет держать скорость не менее 10–12 узлов, а средняя коммерческая скорость грузовых кораблей в чистой воде – 14 узлов. Поэтому задача «Лидера» – обеспечивать круглогодичную проводку судов в восточной части СМП с коммерческой скоростью, – подчеркнул Вячеслав Рукша.

Показательно, что сейчас госкорпорация «Росатом» занимается и столь важным вопросом, как обратная загрузка судов: на Дальний Восток суда, идущие по СМП, не должны приходить пустыми. Так что можно не сомневаться, что в скором времени доставка грузов из российской Азии в российскую Европу и обратно станет регулярной, быстрой, выгодной. А там перспективы и плюсы работы с СМП распробуют и поймут наши соседи – Китай, Корея, Япония.

– Севморпуть – русский путь в Индию, который мы ищем со времен Афанасия Никитина, – сказал в интервью Вячеслав Рукша. – СМП – это кратчайший выход на мощные, развивающиеся рынки. Ни одна труба не сможет обеспечить потребности Китая и стран Азии в нефти и газе. К тому же труба – это всегда обоюдная зависимость, а поставки по морю позволяют уйти от этой зависимости и дают возможность диверсифицировать рынки сбыта наших полезных ископаемых. Как только ЕС увидит, что мы свои товары можем легко доставлять на азиатские рынки, то разговор с «нашими партнерами» будет совсем другой.

Автор: Евгений СИДОРОВ