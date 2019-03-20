Дачные автобусы досрочно вышли на маршруты Из-за теплой весны дачный сезон нынче открылся раньше. Автобусы до урочища Соловей-Ключ с площади Семеновской начали курсировать уже в середине марта. Правда, для начала только по выходным. Ежедневно востребованные у пассажиров маршруты заработают с 1 апреля – на неделю раньше, чем в прошлом году.

– В остальном немного изменений, – рассказала заместитель директора автотранспортного предприятия «Дальавтотранс» Виктория Евтеева. – Мы уже много лет работаем на этих маршрутах. Дачники хорошо знают наших постоянных водителей и привыкли к вместительным и удобным корейским автобусам. Не поменялось и расписание основных маршрутов – с площади Семеновской, площади Луговой и бухты Тихой. Уехать отсюда на дачу можно рано: в 6.10, 6.30, 7.25. В течение дня автобус отправляется еще два раза с Семеновской (10.20 и 14.50) и Луговой (11.15 и 16.00), с бухты Тихой – в 13.40.

Чуть позже по выходным, когда особенно много желающих добраться до своих участков, будет открыт второй маршрут с площади Семеновской – № 105/3.

По какому расписанию и когда начнется движение с Чуркина – вопрос до конца пока не решен. Возможно, изменится сам по себе маршрут. Сейчас обсуждаются предложения на этот счет дачников и соответствующих структур городской администрации.

Увы, увеличивается стоимость проезда. Если раньше от Семеновской до 10 км можно было доехать за 120 рублей, то теперь с вас возьмут 130. Скорее всего, подорожает билет и на других маршрутах. Льготников в какой-то степени может выручить проездной билет на 14 поездок. Первоначально за него придется заплатить 1850 рублей, но половина суммы будет возвращена через органы социальной защиты после представления документов.

Автор: Надежда БРАЖИНА