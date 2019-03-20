Юные вундеркинды сражались за шахматной доской Во Владивостоке прошли очередные, 11-е по счету открытые соревнования по шахматам среди школьников памяти народного учителя СССР Николая Дубинина.

Организатор соревнований – Общественный благотворительный фонд имени Н.Н. Дубинина во главе с энтузиастом приморского спорта Валерием Семеновым и при поддержке шахматной федерации Владивостока.

Символично, что последние годы соревнования проходят в стенах школы-интерната для одаренных детей, которой присвоено имя нашего знаменитого земляка и где всегда был шахматный кружок. Сам Николай Дубинин был страстным поклонником королевской игры, имел 1-й спортивный разряд, регулярно и с азартом выступал на различных турнирах. А самое главное событие в его многочисленных сражениях на черно-белых клетках датировано 9 мая 1971 года, когда ему удалось сыграть вничью на сеансе одновременной игры с гостившим в Приморье чемпионом мира Борисом Спасским.

В нынешнем году в соревнованиях приняло участие рекордное количество участников – 74 юных шахматиста из Артема, Уссурийска, Михайловского района и краевого центра.

Многие перспективные молодые спортсмены становились победителями этих интеллектуальных состязаний. Первый триумфатор Владимир Чухачев из Владивостока теперь президент краевой федерации шахмат. Новошахтинец Расул Мусаев вырос в одного из сильнейших бойцов Дальнего Востока, имеет в своем активе победы на международных детско-юношеских фестивалях. Одна из самых ярких шахматных звезд нашего федерального округа Алена Гармаш вообще становилась абсолютной чемпионкой турнира 2017 года. Не менее талантливый вундеркинд Максим Щукин завоевывал этот престижный титул в прошлом году. Он и ныне делил первое место до завершения самого последнего поединка, но драматичный финал, основательно перемешавший все карты, оставил Максиму только серебро. Выиграл же мемориал Н.Дубинина представитель Артема Владимир Шпаков, прошедший в лидерах всю дистанцию швейцарской системы в 9 туров. Бронзовая медаль еще у одного владивостокца – Антона Епифанова. Разделившие с ним третье место Константин Цой (п. Новошахтинский) и Евгений Карнаухов (г. Владивосток) остались без медали из-за крохотного отставания по дополнительным показателям. Победительницей в состязании девушек стала Анастасия Черняк из шахматной школы горняцкого поселка, а ее одноклубница Софья Киселева заняла третью строчку в итоговой таблице, и между ними вклинилась Алена Бугункова из краевого центра.

Автор: Антон ПЕШКИН