За охотниками присмотрят 10 оперативных групп В конце марта в Приморье начнется охота на уток, сообщили в пресс-службе края.

«Начиная с последней субботы марта и в течение 10 дней охота разрешена в Анучинском, Кавалеровском, Лазовском, Михайловском, Надеждинском, Октябрьском, Ольгинском, Партизанском, Пограничном, Ханкайском, Хасанском, Хорольском, Черниговском, Чугуевском, Шкотовском, Яковлевском районах. А также в Фокино, Арсеньеве, Артеме, Находке, Партизанске и Уссурийске», – уточнили в департаменте охотничьего надзора Приморья.

В северных районах охота начнется в апреле.

«Со второй субботы апреля охотиться можно в Дальнереченском, Кировском, Красноармейском, Спасском, Пожарском, Тернейском районах. А также в Дальнегорске, Дальнереченске, Лесозаводске и Спасске-Дальнем», – добавили специалисты.

В департаменте напоминают, что приморцы должны строго соблюдать правила охоты, исполнение которых контролируют 10 оперативных групп государственного охотничьего надзора совместно с полицией и Росгвардией.

«Разрешено добывать гусей, селезней, уток и вальдшнепов, кроме видов, подвидов и популяций, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Приморского края. Весенняя охота проводится только из укрытий, засидок, шалашей с подсадными утками и гусями, чучелами, профилями», – подчеркнули в департаменте.

Автор: Отдел новостей «В»