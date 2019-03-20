Читай газету тщательно! Акция «Внимательный читатель» продолжает свое победное шествие из толстушки в толстушку. На прошлой неделе из всех дозвонившихся «рука судьбы» выбрала Раису Высоцкую и Валентину Китченко.

Раиса Макаровна – читатель нашей газеты с уже практически 30-летним стажем. По ее собственному признанию, «Владивосток» читает от корки до корки, особое предпочтение все же отдает публикациям, посвященным дачной тематике, поскольку сама является дачницей. В конкурсе участвует с самого его старта, не единожды дозванивалась и сообщала правильные ответы. Очень довольна, что удача улыбнулась ей именно на этом этапе – она очень любит джаз. На концерт она пригласила свою дочь (напомним, все пригласительные на два человека), так как считает, что дети (вне зависимости от возраста) должны развиваться.

Валентина Сергеевна, вторая наша победительница и счастливая обладательница билетов на спектакль «Капитанская дочка», также наша давняя читательница. Вот только на ее участии в конкурсе настоял супруг. И, как видим, правильно поступил.

Кстати, одна из читательниц попросила сказать, где же была указана кодовая фраза, она ее не нашла. «Бонжур, капитанская дочка» было спрятано на 14-й странице в материале «Быть примером для поколения Z».

А теперь – новое задание. Вам нужно найти в газете фразу «Кто шумит за сценой?» (не в этом тексте), затем 21 марта позвонить нам с 11 до 11.15 по телефону 2-415-625 и сообщить, где же – на какой странице, в каком тексте – эти слова спрятаны. Мы примем все звонки, и потом жребий определит победителей. А разыгрываем на этот раз несколько призов: билеты в театр молодежи на премьеру комедии «Шум за сценой» (спасибо театру за сотрудничество), книгу Татьяны Таран «Список мечт» (благодарим автора за предоставленные книги) и уникальный фотоальбом «Посмотри на Владивосток-2017», в который вошли лучшие снимки одноименного фотоконкурса (спасибо продюсеру проекта Марине Бариновой за помощь!).

Билеты и книги победителям нужно будет забрать в пятницу, 22 марта, в редакции с 11 до 15 часов. Доставкой билетов, книг и иных призов на дом, а также довозом победителей к месту проведения спектакля и обратно, напомним, мы не занимаемся.

Итак, удачи! Ждем ваших звонков.

Автор: Отдел новостей «В »