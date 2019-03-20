Снимите это немедленно: проснулись черные лесорубы Массовое уничтожение зеленых насаждений выявили специалисты управления охраны окружающей среды и природопользования в пригороде Владивостока. Вырубка 96 деревьев была обнаружена в ходе рейда на трех участках в районе домов № 29 и 44 на улице Шевченко, сообщили в пресс-службе мэрии.

Среди уничтоженных деревьев такие породы, как сосна, ель и дуб. Cпециалисты администрации города готовят материалы, которые будут переданы в правоохранительные и надзорные органы.

«Весной количество рейдов увеличивается, так как в это время года начинается активная деятельность черных лесорубов. Большое внимание уделяем тем зеленым участкам, которые расположены в пригороде. Свидетелей незаконной вырубки деревьев просим сообщать об этом в правоохранительные органы. Лучше, если бы сообщение подкреплялось фото- и видеоматериалами с места события с указанием даты и времени происшествия, а также номеров телефонов свидетелей, которые могли бы опознать нарушителей. Это позволит оперативно установить личность лесорубов и задержать их для дальнейшего разбирательства», – отметили в управлении охраны окружающей среды и природопользования.

Специалисты подчеркнули, что охране подлежат все зеленые насаждения, расположенные на территории города, независимо от форм собственности на земельные участки, где эти насаждения находятся.

За нелегальную вырубку деревьев предусмотрено как административное, так и уголовное наказание. Административная ответственность грозит нарушителю, если сумма ущерба составляет менее 5 тысяч рублей, уголовная – если ущерб превышает эту сумму.

Чтобы не попасть в список черных лесорубов, необходимо получить разрешение на снос зеленых насаждений на территории Владивостока (в обиходе его называют порубочным талоном). Право на выдачу разрешительного документа имеет управление охраны окружающей среды и природопользования администрации города.

Получить консультацию по всем вопросам, связанным с получением разрешения на снос зеленых насаждений, можно по телефону 2-614-264.

Автор: Отдел новостей «В»