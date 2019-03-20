Музей раскроет тайну удэгейцев Лекция «Происхождение удэгейцев» состоится 22 марта в музее имени Арсеньева, сообщила пресс-служба учреждения культуры.

На территории нашего многонационального края есть особые жители – удэгейцы. Загадочная история возникновения этого народа теряется в веках. Мнения исследователей расходятся: кто-то считает, что удэ пришли из южной Маньчжурии, кто-то отстаивает северное происхождение народа.

Погружение в таинственную историю удэгейцев проведет Анатолий Старцев, доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института истории, этнографии и археологии ДВО РАН.

Встреча с экспертом, посвятившим изучению истории и культуры удэгейцев большую часть своей жизни, откроет на базе музея цикл публичных лекций о коренных этносах нашего края. Лекторами выступят ученые Института истории, этнографии и археологии ДВО РАН, краеведы и научные сотрудники музеев.

Начало в 17.30. Вход свободный.

Автор: Отдел новостей «В»