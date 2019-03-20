В уездный город добавили авиарейсов Еще один рейс в Муан в скором времени (со 2 апреля) отправится из международного аэропорта Владивосток. Как сообщила пресс-служба воздушной гавани, полеты на данном направлении будет выполнять авиакомпания JEJU Air.

Муан – город-уезд, расположенный в западной части провинции Чолпа-Намдо в Южной Корее. Он известен не только международным аэропортом, но и пляжами, болотистыми грязевыми экосистемами на побережье и фестивалем лотосов, что проводится каждое лето.

Отметим, южнокорейское направление является одним из самых популярных среди международных направлений аэропорта Владивосток. За январь – февраль 2019 года пассажиропоток на данном направлении увеличился на 75 процентов по сравнению с прошлым годом.

Автор: Отдел новостей «В»