У тюленей демографический бум Около 1000 детенышей ларги родились на островах архипелага Римского-Корсакова в этом году.

Как сообщила пресс-служба Дальневосточного морского заповедника, ученые провели учет новорожденных бельков в феврале – марте 2019 года. В самом начале марта было зафиксировано 972 детеныша, а самки ларг продолжают приносить приплод. То есть можно смело говорить, что в этом году пополнение популяции ларг залива Петра Великого составило не менее 1000 особей.

– По сравнению с данными пятилетней давности количество новорожденных существенно увеличилось, – говорит научный сотрудник Морского заповедника Игорь Катин. – В 2014 году на островах родилось 600–650 бельков. Причин мы видим несколько: во-первых, в популяции стало рождаться больше самок, во-вторых, к нам приплывают тюлени из других районов Японского моря. В этом году все известные береговые лежбища переполнены. Тюлени стали использовать большую площадь каждого острова. Скажем, на острове Де-Ливрона на одном из участков побережья обычно рождалось один-два детеныша, а в этом году было отмечено больше 30. Замечу, что самки легко относятся к чужим детенышам. Иногда даже кормят их впопыхах. Это нормально. Но, как правило, если детеныш потерялся, он уже не выживает. Это законы жизни.

В этом году на территории заповедника установлено несколько камер онлайн-наблюдения. Теперь ученые могут, не тревожа животных, часами наблюдать за их поведением. По их прогнозам, к апрелю на островах Дальневосточного морского заповедника будет обитать не менее 4 тысяч тюленей.

Автор: Отдел новостей «В»