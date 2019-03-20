Владимир Машков искал в столице ДФО самородков Почему у современных подростков эмоции младенцев?

Кто поймет – будет счастлив. Кто нет – тех раздавит

Владивосток в Год театра играет в творческой жизни России далеко не последнюю роль. Столица ДВФО уже принимала театральную элиту, давая старт Всероссийскому театральному марафону, а вот теперь Владивосток вошел в число пяти городов, где прошел отбор студентов для учебы в одном из ведущих образовательных театральных учреждений страны – Московском театральном колледже.

Чтобы провести отбор, к нам лично прилетел художественный руководитель театра Олега Табакова народный артист России Владимир Машков.

Возможность стать студентами Московского театрального колледжа – школы-пансиона, где живут и учатся актерской профессии дети со всей страны, получили школьники, оканчивающие 9-й класс. Всего попробовать свои силы заявились 63 юных актера со всего Дальнего Востока.

Актерам предложили взять шефство

– Я очень рад, что мы сюда приехали, что мы продолжаем традицию школы Олега Табакова – уникальной, занимающейся ранним профессиональным образованием, – сказал Владимир Машков. – Мы были в Туле, Новокузнецке, а впереди Калининград, Саратов и другие города.

Вообще, раннее театральное образование – это важная, замечательная идея Олега Павловича. Чем раньше молодой человек почувствует успех, тем лучше. Поэтому ребята, которые учились у нас в Москве, выросли конкурентоспособными в профессии. А вырастить их такими очень непросто. Многое зависит от нас, но основа – это обучение, возможность личностного роста и творческая воля студента. В нашей профессии нет конечной точки. Вроде выучился, но только после обучения и начинается настоящее – самостоятельная жизнь в творчестве, разные коллективы, режиссеры, партнеры, и к этому нужно быть готовым. Когда-то раньше фактически в каждой школе был театральный кружок. Любительский, очень наивный, но это давало свои плоды. Человек может не стать актером, но артистический склад характера помогает и педагогу, и бизнесмену, и врачу. Я был бы только рад, если бы традиция школьных театральных кружков возобновилась. Театр – это соединение всех видов искусства. В театральном кружке, коллективе найдется место тем, кто поет, рисует, пишет.

Вот сколько во Владивостоке школ? А артистов? Наверняка каждый из артистов мог бы взять шефство над школой и раз в неделю давать задания детям, что-то придумывать… Ведь дети сегодня (как и мы, впрочем) очень мало общаются. А театральный кружок – удивительная возможность самостоятельно что-то подготовить и потом показать. Мало того – снимите это на гаджеты, покажите друзьям, поделитесь. Может быть, я наивен и романтичен, но почему бы не сделать такой шаг: немного внимания ребятам? Внимание – это очень важно, это, как говорил Станиславский, «кинолента видения», это восприятие действительности.

И театральная основа поможет развить восприятие личности, момента «здесь и сейчас», поможет правильно оценить и перевести это в чувства. Потому что в нашей памяти остается только то, что вызвало у нас чувства. А под воздействием сильных чувств человек способен на многое! Как говорил Эйнштейн, логика приведет вас из пункта А в пункт Б, но воображение – в любые миры. Театральное образование дает возможность развить воображение. И это важно, разве нет?

Дети не умеют сопереживать

– Что вы ищете в детях по всей стране?

– Я задавался вопросом, что такое талант. И у Станиславского нашел ответ: талант – это счастливая комбинация многих творческих способностей человека при наличии творческой воли. Вот что я ищу. Что значит творческая воля? У детей это способность и желание обучаться. Вот молодой человек что-то сделал, а я попрошу его срочно поменять… И если он сможет, подхватит мою идею, значит, творческая воля есть.

Талант всегда видно. Мы смотрим много ребят, потом обсуждаем, и всегда видно тех, у кого есть способности. Но, к сожалению, сейчас они встречаются не так часто, как поколение-два назад. И это уже вопросы к нам: почему дети необразованны, почему мало читают, почему подчас даже не знают смысл той или иной эмоции… У ребенка до полугода две эмоции: радость и отчаяние. А потом появляется уже множество других, и нужно их понимать, отличать… Но из-за отсутствия общения вот так и остаются у многих всего две эмоции – отчаяние и радость. А нюансов, тонких различий все меньше. И это очень опасно. Мне кажется, что сегодня у молодых людей так много возможностей что-то увидеть, что сил на сопереживание уже не остается. А ведь сопереживание – основа актерской профессии. И как это побороть, как научить нюансам эмоций? Личным примером. Пытаться найти нескольких ребят и попытаться им рассказать, передать опыт… Наша работа передается только практикой, даже книжки не всегда помогают. Но такая работа всегда интересная.

Меня не пугает, если ребята что-то не прочитали, если они плохо говорят. А плохо говорят сейчас почти все дети, не выговаривают буквы, например. Родители за этим не следят, а может, им и нравится, когда, например, девочки так по-детски щебечут «вампочка», «мовоток». Спросишь почему, а в ответ: «Мама сказала, что это мило». Пугает, что их не волнует это пренебрежение к себе самому. Вот с чем мне надо работать, понимаете?

Не надо нам стихов и песен. Расскажите просто о себе

– Как понять, готов ли ребенок к такой работе, как актерство?

– У нас особая профессия. В музыке можно спрятаться за скрипку, в живописи – за рисунок. В театре не спрячешься. И мы не просим детей: спой, сыграй. А говорим: просто расскажи нам, кто ты и зачем ты здесь. Знаете, как ребятам это сложно? Это страшно сложно! Станиславский сказал, что путь актера – увлечься, почувствовать и только потом захотеть. Потому что только при огромной любви можно, почувствовав всю муку этой профессии, все же ее захотеть. А еще важно понимать пафос нашей профессии. И тот, кто его поймет, тот будет счастлив, а кто нет – того это жестокое искусство раздавит. Так вот, способности чаще всего видны, а мы хотим увидеть, сможет ли девятиклассник их развивать. Зачем идут в актерство? За успехом, за властью над зрителем, за возможностью влиять на него в момент творчества. Это работа для самолюбивых людей, лишенных эгоизма. Миссия? Да.

Гарантий в профессии актера нет. Это самая социально незащищенная профессия. Люди, которые занимаются ею, достаточно рисковые. Но артистический склад характера необходим всем, потому что это суть эмоционального интеллекта, умения распознать свою эмоцию и другого человека и правильно принять решение. Это возможность общаться, быть понятным, читать хорошую литературу и драматургию.

Битва начнется в столице

– В каком городе больше талантов?

– Один-два человека талантливых и интересных находятся в любом городе, где бы мы ни были. Но наш отбор – это первый этап, второй будет в Москве, там основная битва. Мы даем рекомендации, что поправить, чем срочно заняться. Почему ищем ребят, закончивших 9-й класс? К этому возрасту мало кто серьезно думает о профессии, но раз они рискуют, раз сознательно приезжают на наши отборы (например, во Владивосток прилетели дети из Якутии, Хабаровска, других городов), значит, у них есть творческая воля, и это дает им шанс стать настоящими актерами. Действующими. И подольше протянуть свой век. Потому что актер – это постоянная метаморфоза, это изменения. Ему важно владеть качеством стремительной эволюции, чтобы за два-три месяца успевать для новой роли стать новым, другим человеком. Попытаться. Попробовать подойти к величайшей загадке перевоплощения. Опасная деятельность, но очень интересная. И мы в этом смысле как золотоискатели, наша задача – не пропустить самородок. Или даже не так: талант найдет себя, даже если мы его не увидели. А вот если мы отберем человека, неспособного обучаться, это страшно, этим можно человеку разрушить жизнь и свое время потратить в никуда. Такое тоже бывает. Вот такая профессия – рискованная, незащищенная, опасная и прекрасная. Величайшая. Если ты в ней успешен. Не могу не вспомнить весьма известную в Голливуде фразу: «Ты настолько хорош, насколько хороша твоя последняя работа». То, что было сделано раньше, не берется в расчет. Ты должен все время предъявлять что-то новое и достойное.

Я надеюсь, что мы и во Владивостоке найдем достойных ребят. Уверен в этом.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ