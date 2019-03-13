Маркеры для морковки Пустите в дело старые семена

Готовясь сейчас к дачному сезону и делая ревизию залежавшихся с прошлых лет семян, не торопитесь выбрасывать те, что кажутся вам даже безвозвратно устаревшими. Их можно использовать в качестве наполнителя при посеве мелких семян, например моркови, с густотой высева которой всегда возникают проблемы.

Семена этой огородной культуры, как известно, очень мелкие. Если их посеять слишком густо, то как минимум каждый второй корнеплод вырастет уродливым, будет иметь нетоварный вид и плохое потребительское качество. Это хозяйства имеют сеялки точного высева, а как быть частникам? Они идут на всевозможные ухищрения и чего только в семена моркови не добавляют.

– Самый лучший наполнитель в таком случае как раз семена той же самой культуры, которую вам нужно вырастить, – подсказал кандидат сельскохозяйственных наук старший научный сотрудник Приморской овощной опытной станции Александр Корнилов на занятии для владивостокских дачников. – Смешав их один к одному, вы тем самым уменьшаете густоту посева в два раза. В качестве наполнителя используются также опилки, семена других культур, например семена просо, которые по размеру схожи с морковными.

На пользу пойдет и добавление к семенам моркови семян так называемых маркерных культур. Это нужно для того, чтобы можно было пораньше начать борьбу с сорняками, не дожидаясь, пока взойдет она сама. Наши огородники знают, что всходов моркови приходится ждать довольно долго. При ранневесеннем посеве она всходит 18-24 дня, при поздневесеннем – 16-18 дней, и только при посеве в конце лета всходы появляются быстрее (на 8-10-й день) при условии, если достаточно влаги.

Если добавить семена редиса, то уже через пять-шесть дней он взойдет и обозначит строчку, где будет расти морковь. И в это время уже можно смело приступать к удалению не заставляющих себя долго ждать сорняков.

– Эффективнее всего бороться с ними в фазу ниточки, когда они только-только начинают пробиваться к поверхности, раскрывают семядоли и пытаются цепляться за жизнь, – поделился своим мнением Александр Степанович. – Маркеры позволяют нам сделать это вовремя, не опоздать. И не только на посевах моркови, но и на других долго дающих всходы культурах – луке при посеве чернушкой, укропе и т.д.

Автор: Надежда БРАЖИНА