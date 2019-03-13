«Весенний патруль» дарит праздничное настроение В преддверии Международного женского дня на дорогах приморской столицы состоялась ежегодная акция, организованная радио «Лемма» и 8-м каналом при поддержке Управления ГИБДД Владивостока.

8 Марта – один из главных весенних праздников и, безусловно, самый «сюрпризообразующий». В этот день все мужчины поздравляют близких, родных и знакомых женщин и девушек, а некоторым еще и выпадает почетная миссия поздравить незнакомых барышень и дам.

Накануне Международного женского дня радио «Лемма» и 8-й канал Владивосток при поддержке ГИБДД города провели традиционную акцию «Весенний патруль». В рамках акции сотрудники Госавтоинспекции останавливали на дорогах автолюбительниц, но вместо стандартной проверки документов вручали им замечательные цветы и подарки от спонсоров акции.

Стоить отметить, что подобная «остановка по требованию» стала для большинства женщин-водителей полной неожиданностью и очень душевным сюрпризом. Некоторые из автолюбительниц признались, что услышать в этот день поздравления и получить цветы от сотрудников Госавтоинспекции им было приятно вдвойне. Прекрасным дамам, оказавшимся 8 Марта за рулем, желали счастья, добра, семейного благополучия и безопасных дорог, а также напоминали о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Основной результат акции «Весенний патруль» от радио «Лемма» и 8-го канала – это чудесные женские улыбки и прекрасное праздничное настроение. Ради этого мужчины и старались!

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Автор: Андрей БЕЛОУСОВ