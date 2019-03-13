Алла Сигалова напомнила о нужных словах Хореограф и телеведущая Алла Сигалова выпускает книгу мемуаров «Счастье мое!». Как уверяет автор, там будет честный рассказ о людях, бывших с ней рядом и оставшихся в сердце и памяти: о Романе Козаке, Сергее Вихареве, Алексее Овечкине, Олеге Ефремове и многих других.

– Пока человек постоянно рядом с тобой, кажется, что не имеет смысла рассказывать про свою жизнь, – говорит Алла Сигалова. – Это представляется делом сентиментальным, и мы стесняемся этой сентиментальности. Но потом с прискорбием осознаем, что не успели сказать близкому человеку самое важное, спросить необходимое, поделиться с ним душевными переживаниями... Надо понимать, что жизнь стремительно проносится и мы не успеваем оглянуться назад. Давайте будем вовремя говорить самым близким людям самые нужные слова.

Автор: ИА «Столица»