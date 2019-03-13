Радзинский написал книгу о бабском царстве в России Известный историк, драматург и телеведущий, обладатель четырех премий «ТЭФИ» Эдвард Радзинский свою новую книгу посвятил женщинам. И назвал ее «Бабье царство. Российский парадокс».

– «Бабье царство» – это история шести русских правительниц, которые правили в самое бесправное для женщин время – в XVIII веке, – рассказывает Эдвард Радзинский. – Это вчерашняя кухарка Екатерина I, курляндская принцесса Анна Иоанновна, правительница Анна Леопольдовна из брауншвейгского семейства, привенчанная дочь Великого Петра Елизавета и Ангальт-Цербстская принцесса Екатерина II, ставшая великой русской императрицей.

Историк называет этот период «русским парадоксом», потому что произошло невозможное: шесть женщин самодержавно правили государством, в котором частная жизнь людей подчинялась строжайшим правилам «Домостроя», согласно которым российская женщина фактически была бесправным существом.

Автор: ИА «Столица»