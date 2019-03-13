Максим Галкин пригласил на вечерок Аллу Пугачеву Первый канал готовит несколько передач, которые будут посвящены предстоящему юбилею Аллы Пугачевой – в апреле артистка отметит свое 70-летие.

Уже состоялись съемки шоу «Сегодня вечером», которое ведут супруг примадонны Максим Галкин и Юлия Меньшова. В числе гостей на передаче присутствовал и Филипп Киркоров. Артист ради Аллы Борисовны сделал перерыв в своем гастрольном туре по Сибири и Дальнему Востоку и ненадолго прилетел в Москву из Читы, а потом, отснявшись в шоу, сразу же улетел в Благовещенск. Как уверяют продюсеры передачи «Сегодня вечером», Алла Борисовна была предельно откровенна, ведь вопросы ей задавал в основном сам Максим, а она с удовольствием вспоминала о самых интересных историях, произошедших в ее концертной жизни.

Автор: ИА «Столица»