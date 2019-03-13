А вам нужна такая правда? На телеканале «Россия» состоялась долгожданная премьера сериала «Скажи правду», снял его известный режиссер Андрей Эшпай.

Это адаптированная версия британского сериала «Доктор Фостер», события которого перенесены в российскую действительность. Главная героиня Ксения Давыдова – ее играет Виктория Исакова – подозревает мужа в измене и делает все возможное, чтобы раскрыть правду. А когда получает ее, становится непонятно, как с этим дальше жить. Причем всем участникам любовного треугольника...

– Проблем с адаптацией у нас не было, – рассказывает продюсер сериала Татьяна Лаврова. – Тема лжи и правды – она интернациональна. Уверена: зрители поняли, что эта история не про измену мужа жене, она про правду и ложь в самом глобальном смысле. И персонажей тут нет хороших или плохих, потому что у каждого своя правда… Актеры работали с необыкновенной самоотдачей. Считаю, что Виктории Исаковой удалось создать трагический и сильный образ современной русской женщины.

Автор: ИА «Столица»