Запашные вывели на сцену шестимесячных девочек Известные дрессировщики братья Аскольд и Эдгард Запашные вывели на манеж новеньких – тигрят.

– Это две шестимесячные девочки, они привыкают к манежу, играют со своим братьями Куртом и Эриком, – рассказывает Эдгард Запашный. – Одной девочке мы уже дали имя. Назвали ее Ая – в честь солистки группы «Город 312». У нас с братом есть такая традиция: называть тигров в честь хороших артистов, певцов и певиц, которых мы любим и уважаем. Мы очень рады, что Ая любезно дала нам на это разрешение. Ее тезка Ая – очень смелая и любознательная юная тигрица с хорошим аппетитом. Вторая тигрица – более спокойная и осторожная. Имя для нее мы тоже подобрали: Лолита – в честь другой нашей любимой певицы.

Автор: ИА «Столица»