Сергей Бодров сменил Павла Лунгина Учредители Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало» официально объявили: новым президентом фестиваля станет Сергей Бодров. Он сменил на этом посту Павла Лунгина, который руководил «Зеркалом» восемь лет.

Фестиваль проходит в Иванове, Юрьевце и других городах Ивановской области в начале июня и поддерживает авторское кино во всем мире.

Примечательно, что откроется «Зеркало» показом фильма «Брат» Алексея Балабанова на огромном экране на главной площади Юрьевца. Именитому режиссеру исполнилось бы в этом году 60 лет. Легендарную киноленту представят сам Сергей Бодров, сын которого сыграл одну из главных ролей, и вдова Алексея Балабанова Надежда Васильева.

Автор: ИА «Столица»