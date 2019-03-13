2002‑й: Строим все, даже прожекты Накануне 30-летия «Владивостока» мы продолжаем публиковать фотовоспоминания о пройденном пути. Пройденном всеми вместе: нашей газетой, нашими верными читателями, нашим городом и краем, нашей страной.

Фотохроники с 1989-го (это, напомним, год основания «В») по 2001 год вы можете найти в номерах за 12 сентября, 17 октября, 7 и 21 ноября, 5 и 19 декабря 2018 года, 23 и 30 января, 6, 13, 20, 27 февраля и 6 марта сего года.

Сегодня вспоминаем 2002-й. Этот год для Владивостока выдался весьма памятным. Столько всего тогда случилось – не забыть бы чего…

2002-й стал годом строек и переделок. Где-то это было реальное обновление, а где-то чистой воды маниловщина. Привычное многим поколениям горожан автобусное и троллейбусное кольцо перенесли с улицы Адмирала Фокина на Семеновскую. Начали расширение Некрасовского путепровода, реконструкцию набережной Спортивной гавани в районе «Олимпийца». Капитально отремонтировали Светланскую, переложив трамвайные рельсы (да, трамваи и троллейбусы еще бегали по многочисленным маршрутам). А еще начали менять асфальт в центре города на брусчатку. Но самое крутое: мэр Копылов пообещал Владивостоку канатную дорогу! Через Золотой Рог! Даже участки огородил... Вспоминать это и смешно, и грустно…

И бед в 2002-м хватало. Вторая чеченская приносила горестные вести: погиб в районе станицы Шелковской полковник Юрий Орленко (в тот же год его именем назвали судно-спасатель). «Дальморепродукт» перестал платить своим работникам, и обозленные рыбаки и их семьи перекрыли движение на Океанском проспекте. Милиции пришлось уводить, уговаривать измученных людей. Вообще, митинги в тот год начали бушевать с новой силой: начинался социальный кризис.

Торговую улицу, к которой все успели привыкнуть, закрыли. Но сносили киоски там тоже непросто – с милицией, с криками, с перекрытием Пограничной. Кто сегодня, гуляя по пешеходной части улицы Адмирала Фокина, вспомнит те киоски?

В 2002-м Владивосток впервые посетил Владимир Путин. Может быть, уже тогда, в первый свой президентский срок, увидел он в нашем городе будущий центр АТЭС…

А еще зимой на центральной площади ставили ледяные скульптуры, актеры театра имени Горького гастролировали по краю, слово «океанариум» твердо соотносилось со зданием на Батарейной. Началась эпоха «пьяных бантиков» в день последнего звонка. Город заполонили рекламные растяжки. Генконсул США Даглас Кент прятался от искалеченного им Александра Кашина… Много, много чего было в 2002-м. И ведь вроде бы совсем недавно, но как далеко уже тот мир от нас сегодняшних…

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ