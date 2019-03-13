В Москве зажглась звезда ушу из Владивостока Международный турнир «Московские звезды ушу» завершился в российской столице. Спор за награды вели около 900 спортсменов из 22 стран.

Приморскую федерацию ушу представляли три ее воспитанника. Лучшего результата добилась кандидат в мастера спорта 17-летняя Виктория Яриловец. Она завоевала бронзу в технической дисциплине «ушу таолу» в своей возрастной категории. Еще в двух дисциплинах наша землячка входила в десятку лучших. Поэтому тот факт, что приморская спортсменка является кандидатом в сборную страны, вполне закономерен. В прошлом году она стала абсолютной чемпионкой Дальневосточного федерального округа со значительным отрывом от соперниц в ряде категорий ушу.

Виктория Яриловец живет во Владивостоке, однако уже почти 5 лет тренируется в Уссурийске под руководством наставника Николая Таничкина, старшего тренера Дальневосточного отделения федерации ушу России.

– В 12-летнем возрасте я совершенно случайно заглянула на тренировку по ушу, и мне понравилось, – рассказала корреспонденту «В» Виктория. – Захотелось достичь того же, что делали на ковре мои сверстники. Это очень зрелищный и динамичный вид спорта. Тренироваться приходится в Уссурийске, поскольку только там есть подходящая школа необходимого уровня. А еще во время школьных каникул выезжаю на сборы и тренировки в Китай. В Шэжньяне моим тренером является учитель Лима Джу, который помогает мне оттачивать мастерство. Ушу очень привлекательно для девушек, потому что оно развивает гибкость и ловкость. Это красивый вид спорта, к тому же может в случае необходимости помочь при самообороне.

Сейчас приморская спортсменка приступила к подготовке к чемпионату России по ушу среди взрослых. Первенство пройдет в апреле в Москве. Соперничать в нем будут несколько школ ушу, главными претендентами на награды считаются спортсмены из Москвы, Пермского края, Новосибирской и Амурской областей. С этого года конкуренцию им составит и Виктория Яриловец.

Автор: Николай КУТЕНКИХ