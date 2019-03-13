Приморский пинг-понг вернулся на российский уровень Впервые за последние годы сборная Приморья по настольному теннису сумела не только прорваться на командный чемпионат страны, но и достойно показать себя в этих соревнованиях. Они состоялись в начале марта в столице, в спорткомплексе «Чертаново».

Такой увлекательный вид спорта, как пинг-понг, в нашем крае активно развивался более 10 лет назад. Особенно он был хорош на клубном уровне. Так, женская команда «ДЭСП» («Дальэнергосетьпроект») из Владивостока на протяжении нескольких сезонов не только становилась лучшей в России, но и громила по всему Старому Свету своих сильных соперниц на Кубке Европы, завоевывая чемпионский титул или ограничиваясь призовыми местами. Однако с распадом этого коллектива настольный теннис в Приморье ушел в тень.

Возрождение популярной игры начиналось с детских секций. Юные воспитанники клубов Уссурийска, Владивостока, Славянки, Ярославского, Новосысоевки и Находки стали набираться мастерства и опыта. А вместе с ними пришли и победы.

К примеру, в течение последних 10 лет приморские теннисисты девять раз побеждали на чемпионате Дальнего Востока, лишь однажды уступив первое место сборной Республики Саха (Якутия). При этом конкуренция со стороны команд Бурятии, Хабаровского и Забайкальского краев, Амурской и Сахалинской областей, как рассказал корреспонденту «В» руководитель приморской федерации настольного тенниса Михаил Бутылев, буквально зашкаливает. В разные периоды у нас блистали Анна Кузьменко, Алина Крячкова, Алена Мазова, Дарья Круглова, Алена Дударь, Алина Гисюк, Дмитрий Петрук, Андрей Чехлов, Даниил Храновский, Вадим Ершов, Тимофей Ильин и ряд других молодых спортсменов. Впрочем, сейчас подрастает подающая надежды смена.

Что же касается недавнего первенства страны в Москве, то в стартовом матче сборной Приморского края в силу ее рейтинга досталась в соперники одна из сильнейших в России сборных – Московской области. Она составлена сплошь из чемпионов и призеров страны. Поэтому результат был закономерен – 3:0 в пользу команды Подмосковья. Но уже в следующем матче приморские теннисисты Михаил Бутылев, Андрей Букин и Егор Тимин превзошли команду Новосибирской области – победителя чемпионата Сибирского федерального округа, которая, в свою очередь, обыграла более опытный коллектив Алтайского края. Победа над сибиряками – 0:3. Но легким этот матч не назовешь. Дело доходило до тай-брейков в двух из трех поединков.

Далее была трудная победа над командой Ярославской области, одержанная со счетом 2:3. Два очка сборной Приморья принес Андрей Букин, одно – Михаил Бутылев.

В последнем своем матче на командном чемпионате наши земляки уступили сборной Ленинградской области – 3:1. Единственное очко завоевал Андрей Букин.

Женская команда выступила менее успешно, скажем так, в меру сил. Приморские спортсменки с одинаковым счетом (3:0) уступили сильным сборным Санкт-Петербурга, Тюменской и Оренбургской областей. При этом в каждом поединке наши девушки, несмотря на разницу в возрасте и профессиональном мастерстве, сражались до последнего и даже выигрывали отдельные партии.

Напоследок же они показали характер и со счетом 3:0 обыграли команду Ставропольского края. В этой встрече очки женской сборной Приморья принесли Светлана Гулакова (Большой Камень), Алена Кремер (Владивосток) и Алена Дударь (Уссурийск). Причем Гулакова и Кремер уступили лишь в первых партиях, а в трех последующих выиграли, одержав победы со счетом 3:1. Дударь в трех партиях и вовсе отдала своей сопернице лишь 15 очков, разгромив противника всухую – 3:0.

Выступление приморцев в московском спорткомплексе «Чертаново» можно считать состоявшейся разведкой боем. Наши ребята набрались опыта в сражении с сильнейшими теннисистами. В дальнейшем мы вправе ждать от них более высоких результатов. Тем более что есть пример блистательных побед девушек из «ДЭСП».

Автор: Николай КУТЕНКИХ