Наши волейболистки возвращаются без победы. Они забыли ее дома До третьего, решающего матча отложила «Приморочка» выход в полуфинал на стадии плей-офф в чемпионате России по волейболу среди женщин в высшей лиге «А».

Напомним читателям «В», что в серии до двух побед команда из Владивостока (действующий серебряный призер российского первенства) в стартовой игре в начале марта разгромила команду «ЮЗГУ-Атом» из Курска со счетом 3:0 на своей площадке. Второй поединок 1/4 финала состоялся в минувшие выходные уже в Курске. Он, к сожалению, оказался для наших спортсменок неудачным.

Хотя в первой партии ничто не предвещало печального итога. «Приморочка» переломила ход игры в свою пользу в середине сета и к концовке подошла в роли лидера. Следом уже «ЮЗГУ-Атом» вышел вперед на отметке 24:23. Сет был упорным и затянулся. И все же наша команда оказалась сильнее и вырвала победу – 25:27.

Во второй партии дебют остался за дальневосточницами – 5:8. Главному тренеру студенток пришлось срочно менять своих подопечных на площадке. И это принесло курянкам удачу. Сконцентрировавшись на контроле мяча, внимательной защите и агрессивном нападении, хозяйки паркета смогли одержать уверенную победу в сете – 25:16.

Драматичная третья партия стала повторением первого игрового отрезка. Ближе к концовке курские спортсменки проигрывали – 22:23. Но и в этот момент они сумели превзойти гостей в тактическом плане, находя бреши в обороне волейболисток Владивостока. Всего тремя розыгрышами курянки победили в этом сете – 25:23. И вышли вперед в матче – 2:1.

Четвертый сет стал решающим. «Приморочка» хоть и шла в роли догоняющей, но старалась не отпускать соперниц далеко. И практически догнала хозяек в середине партии – 9:10. Однако, к сожалению, вновь перестали удаваться атаки у наших лидеров. А у хозяек каждый удар приносил результат. Так, на кураже, они и довели дело до победы в этой партии – 25:16. И на радость своим болельщикам победили в матче – 3:1.

Среди гостей лучший показатель у доигровщика Марины Ивановой, набравшей 18 очков и выставившей 2 блока. Для сравнения: второй результат – у неизменного лидера «Приморочки» доигровщика Анастасии Подошвиной – оказался вдвое хуже, всего 9 заработанных очков. Остальные наши девушки не вышли даже на этот уровень.

– Проиграли из-за собственных ошибок. Я и раньше говорил, что «ЮЗГУ-Атом» является сильным и достойным соперником, – был вынужден признать после матча главный тренер «Приморочки» Константин Приходько. – Надо сделать вывод из этой игры, собраться и во Владивостоке показать свой настрой на победу и мастерство. Это плей-офф, здесь решающее значение имеет характер, который надо показывать в игре. Надеюсь, что в третьем матче мы решим все вопросы. Лимит собственных ошибок мы уже исчерпали.

Решающий, третий матч серии пройдет во Владивостоке, дата и время будут утверждены позднее. Скорее всего, это случится 17 марта.

Между тем два полуфиналиста уже определены. «Тюмень-ТюмГУ» дома проиграла безоговорочному лидеру нынешнего чемпионата – «Северянке» из Череповца. Показатели по партиям – 1:3 (25:20, 21:25, 23:25, 20:25). Счет в серии – 0:2.

Более упорным был поединок в Уфе, где местная «Самрау-УГНТ» уступила «Тулице» со счетом 2:3 (25:20, 25:23, 18:25, 19:25, 12:15). Волейболистки из Тулы тоже всухую выиграли серию – 0:2. Вероятно, именно с ними и предстоит сразиться нашей команде в следующей стадии турнира.

Для определения четвертого участника 1/2 финала также потребуется третья встреча. «Липецк» у себя дома победил нижегородскую «Спарту» со счетом 3:1 (16:25, 25:23, 25:17, 27:25). Счет в серии – 1:1. В этом противостоянии больше шансов у команды из Нижнего Новгорода.

Автор: Николай КУТЕНКИХ