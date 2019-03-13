Игорь Пушкарев: Я прав, отсюда и силы Экс-глава Владивостока – о процессе, политическом заказе и литературных пристрастиях

Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарев продолжает отвечать на вопросы дальневосточников, поступающие в рамках акции «Обратная связь».

Земляков интересуют новые детали и подробности дела, а еще – пристрастия экс-мэра в области литературы. Кроме того, Игорь Пушкарев получает множество слов поддержки и благодарности за работу на посту главы города. Жители Владивостока обращаются к теме его развития, а забайкальцы уточняют, помнит ли экс-глава приморской столицы свою малую родину.

– Игорь Сергеевич, поразила ваша выдержка. Услышав эту страшную цифру – 17 лет, вы не запаниковали и не сдались, а в своем последнем слове процитировали земляков, шокированных запросами прокурора, и стихотворение Валентина Гафта. Откуда вы черпаете силы?

– Я прав, отсюда и черпаю силы. Как говорят, сила в правде.

– Игорь Сергеевич, как вы думаете: чтобы обвинение могло апеллировать удобными выводами «карманных» экспертов, специалисты Приморского РЦЦС получили заказ на определенный результат?

– О заказе я неоднократно говорил и называл имя заказчика. Это бывший руководитель края, в том числе и этих «экспертов».

– Прочитал про допрос Ворошилова… А в МУП кандидаты не проходят фильтр правоохранительных органов? Или тут на усмотрение курирующего зама и главы города?

– Фильтры есть, но погашенная судимость не является препятствием для занятия должности в коммерческом предприятии, каковым является МУПВ «Дороги Владивостока».

– Слушал аудио вашего выступления в суде и еще раз убедился, что обвинение хромает как в юридических вопросах, так и в элементарной математике… А действия, совершенные «в неустановленном месте неустановленным способом», – это вообще за гранью разумного. В нормальном суде вас бы давно отпустили на свободу.

– Абсолютно с вами согласен.

– Игорь Сергеевич, вы помните такой поселок – Вершино-Дарасунский?

– Прекрасно помню поселок Вершино-Дарасунский, Байкал-квартал, учителей, друзей и родственников. Это часть моей жизни – два года в Байкальской школе.

– Игорь Сергеевич, держитесь! Жители Владивостока всецело вас поддерживают. И вспоминаем вашу работу на посту мэра только самыми теплыми словами. Не укладывается в голове, насколько несправедлива жизнь. Здоровья вам и терпения.

– Спасибо за поддержку.

– Когда вас уже выпустят и заплатят вам за моральный ущерб?

– Надеюсь, что скоро.

– Игорь Сергеевич очень переживаю за вас. Вы хороший человек. Один из тех градоначальников, кто прислушивался к мнению людей и здоровался с ними. Нашему городу очень вас не хватает. Держитесь.

– Спасибо за поддержку.

– Игорь, каковы ваши шансы выйти на свободу? И что, Миклушевский так и останется безнаказанным?

– Что касается шансов на свободу – это решение суда, а что касается Миклушевского – люди и бог ему судья.

– А какое второе дно в этом деле? Не верю, что это борьба с коррупцией. Что-то мне подсказывает, что объявленное обвинение носит вторичный характер…

– О втором дне прямо сказано в обвинении. Я дискредитировал органы власти в лице бывшего губернатора Миклушевского.

– Почему в суде не учитывают мнение людей Владивостока? Мы за Игоря, это наш мэр. После его ареста в городе наступил хаос. Верните нам мэра! Только Игорь Сергеевич сможет навести порядок у нас.

– Спасибо за поддержку.

– Игорь Сергеевич, вы же собирались в самом начале этого шоу обратиться в Европейский суд по правам человека? Почему остановились? Хотя бы от имени Андрея Сергеевича, ведь есть наглядное вопиющее нарушение его прав. Человек нуждается в операции уже не один год!

– В ЕСПЧ обращаться будем, но только после вступления решения суда в силу. Таковы правила.

– Игорь Сергеевич, без вас город стал ужасно грязным. Верните избранного мэра! И заканчивайте эти аттракционы с сити-менеджерами!

– Спасибо. Желаю хорошего сити-менеджера.

– Я житель города Хабаровска, каждый раз, когда приезжаю во Владивосток, разговариваю с таксистами и просто гуляющими по городу людьми, все о вас отзываются положительно и хотят, чтобы вы вернулись побыстрей. Из этого и складывается мнение, что вы действительно были управленцем, хозяином города. Терпения и здоровья вам.

– Спасибо.

– Похоже, что вы единственный политик, «за» которого простые граждане и «против» – система. Непрост путь героев. Пусть вам помогают высшие силы.

– Благодарю за поддержку.

– Игорь Сергеевич, как думаете, силовики признают свое поражение?

– Это не в правилах силовиков. Будем надеяться на суд.

– Игорь Сергеевич, правда все равно восторжествует. Мы, владивостокцы, в это искренне верим, несмотря ни на что. И в вас верим, мы ждем вашего оправдания в этом громком деле, ждем вашего возвращения на родину. Вот уж будет праздник во Владивостоке!

– Спасибо.

– Игорь Сергеевич, терпения вам желаем мы – ветераны городского совета. Правда все равно победит!

– Спасибо за поддержку!

– Игорь, благодаря вам стала слушать Высоцкого, познакомилась с Гафтом-поэтом. Возможно, не ко времени вопрос, но интересно, творчество каких еще авторов – классиков и современников – вам близко?

– Здесь для себя заново открыл Симонова (особенно раннего). Бродский, Шекспир, Ахматова – это те авторы, которых я здесь читаю. Из современных – Слепаков (с юмором). А еще мне очень нравится Галич.

Напомним, что задать вопросы экс-главе Владивостока в рамках акции «Обратная связь» можно на официальном сайте Игоря Пушкарева, а также в комментариях на страницах социальных сетей «ВКонтакте», Facebook, Instagram и «Одноклассники».

Автор: Евгений СИДОРОВ