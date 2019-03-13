Где капитанской дочке сказали «бонжур»? Мы продолжаем, уважаемые читатели, нашу акцию, которая так вам полюбилась, «Внимательный читатель». В прошлый четверг мы приняли рекордное количество звонков – 27!

Все ответы были правильные. Поэтому победителей определяла «рука судьбы». Итак, Екатерине Стеценко достались билеты в театр молодежи, Светлане Шкановой – на Приморскую сцену Мариинского театра, Валерии Виноградовой – книга Енэко Тоидзуми «Сирень и война». И отдельный приз – в честь 8 Марта – от писательницы Татьяны Таран получила Лариса Бирюкова, которая стала обладательницей двух книг – «Список мечт» и «Никто не ангел». Лариса Бирюкова с удовольствием призналась, что уже второй раз ей везет в нашей акции и что газету она читает от корки до корки, всегда находя что-то важное и интересное для себя. А Екатерина Стеценко сказала, что «Владивосток» в их семье выписывается по инициативе бабушки – Людмилы Никифоровны, но читают ее все, поэтому она и участвовала в конкурсе. Две другие победительницы конкурса призы на момент сдачи номера еще не забрали, поэтому их фотографий пока нет.

А теперь – новое задание. Вам нужно найти в газете фразу «Бонжур, капитанская дочка» (не в этом тексте), затем 14 марта позвонить нам с 11.00 до 11.15 по телефону 2-415-625 и сказать, на какой странице и в каком тексте эти слова спрятали. Мы примем все звонки, и потом жребий определит победителей. А разыгрываем мы на этот раз несколько призов: билеты на спектакль театра молодежи «Капитанская дочка» и билеты на концерт французского трио Mina Agussi, который состоится в Приморской краевой филармонии (благодарим театр молодежи и филармонию за постоянное сотрудничество!).

Билеты победителям нужно будет забрать в пятницу, 15 марта, в редакции с 11 до 15 часов.

Удачи! Ждем ваших звонков.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ