«Панцирь-С» не смог себя защитить во Владивостоке Дислоцированный во Владивостоке и прикрывающий воздушное пространство над столицей Приморья и главной базой ТОФ 1533-й зенитный ракетный полк 23-го корпуса противовоздушной обороны понес 11 марта первую за свою 89-летнюю историю небоевую потерю.

– При следовании по дороге общего пользования Седанка – Патрокл в сторону выезда из города военный автомобиль КамАЗ при прохождении поворота опрокинулся на левый борт, – сообщили в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту. Травмы получил водитель боевой машины. Кроме того, на объездной дороге с острова Русского до Седанки на несколько часов и несколько километров образовался затор.

На базе КамАЗа был установлен самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс одной из модификаций «Панцирь-С». Теперь поврежденной машине и его боевому снаряжению потребуется капитальный ремонт с заменой нескольких дорогостоящих систем вооружения.

Это грозное российское оружие противовоздушной обороны, в своем классе не имеющее аналогов в мире. Комплекс предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Во Владивостоке установки «Панцирь-С1» прикрывают от вражеских ударов с неба на ближних подступах новейшие зенитные ракетные системы С-400 «Триумф». В нашем городе на круглосуточном дежурстве находятся два дивизиона С-400, которые, в свою очередь, пришли на смену ЗРС С-300ПС «Фаворит».

Как сообщил «В» бывший заместитель командующего 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа полковник запаса Андрей Ратов, цена одного комплекса «Панцирь-С» в экспортном исполнении колеблется от 13 до 15 миллионов долларов США. Их стоимость для российских ПВО является закрытой информацией. Каждый комплекс этого типа имеет на одной автомобильной базе ракетное и артиллерийское вооружение с дальностью поражения целей до 40 км. Он имеет в снаряжении 12 зенитных ракет и 1400 пушечных снарядов. Экипаж состоит из трех военнослужащих.

Автор: Николай КУТЕНКИХ