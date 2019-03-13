«Грамотные автобусы» соединят тихоокеанское побережье с атлантическим Тотальное путешествие «Тотального диктанта», цель которого – передать статус столицы акции от Владивостока Таллину, стартовало на днях на острове Русском.

Трем автомобилям ГАЗ предстоит за месяц пройти более 10 тысяч километров, сделав остановки в 27 городах.

Основные остановки «грамотных автобусов» запланированы в тех городах, где пишут диктант: Уссурийске, Хабаровске, Биробиджане, Благовещенске, Чите, Улан-Удэ, Иркутске, Красноярске, Кемерово, Новосибирске, Омске, Ялуторовске, Кургане, Челябинске, Уфе, Ижевске, Казани, Чебоксарах, Пензе, Саранске, Нижнем Новгороде, Ярославле, Вологде, Санкт-Петербурге, Нарве, Таллине.

– Таллин – первый зарубежный город, который носит звание столицы Тотального диктанта, там 13 апреля текст прозвучит в исполнении автора, – рассказала руководитель проекта Ольга Ребковец.

К автопробегу в этом году присоединились писатели, которые по ходу маршрута будут создавать книгу о России и Тотальном путешествии. Отрезок от Владивостока до Новосибирска закреплен за новосибирским писателем, краеведом и историком Игорем Мараниным. Писатель Михаил Визель сменит его в Новосибирске и доедет до Челябинска. Москвич Ильдар Абузяров, уроженец Нижнего Новгорода и выпускник Казанского университета, совершит путешествие из Челябинска в свой родной город. А от Нижнего до Таллина проедет новосибирец Виталий Сероклинов, российский писатель, колумнист, блогер и редактор.

За ходом автопробега Владивосток – Таллин можно следить на сайте autoprobeg.totaldict.ru.

Автор: Отдел новостей «В»