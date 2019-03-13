Вдовам военнослужащих компенсируют затраты на капремонт Конституционный суд РФ признал за вдовами военнослужащих право на компенсацию платы за капитальный ремонт, информирует «Российская газета».

С жалобой на положения закона «О статусе военнослужащих» в Конституционный суд обратилась Галина Журавель из Калининграда. Ее муж отслужил в армии по контракту более 20 лет и умер уже после выхода на пенсию. По закону за вдовой сохраняется право на компенсационные выплаты за содержание и ремонт объектов общего пользования в многоквартирных жилых домах. Но закон не уточняет, о чем конкретно идет речь – о текущем или капитальном ремонте. Такое отсутствие уточнений давало возможность судам отказать вдове в праве на компенсацию по оплате взносов на капремонт.

Но в других регионах точно в таких же ситуациях суды были более милосердны, сказано в жалобе Журавель. Так, в Ленинградской области суд встал на сторону членов семьи умершего военнослужащего и компенсацию назначил. Жительница Калининграда считает, что подобная неопределенность нарушает конституционный принцип равенства и статью 39 Конституции РФ, гарантирующей гражданам право на социальное обеспечение.

Конституционный суд РФ признал за вдовами военнослужащих право на компенсацию платы за капитальный ремонт и потребовал от федерального законодателя устранить имеющуюся неопределенность. До тех пор пока это не сделано, суд велел «расходы, понесенные собственниками жилых помещений, являющимися получателями данной меры социальной поддержки, учитывать в составе расходов на содержание и ремонт объектов общего пользования».

Автор: Отдел новостей «В»