Скверы и парки ждут тепла и озеленения Благоустройство Пушкинского сквера, начатое в прошлом году в рамках реализации во Владивостоке федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», совсем скоро завершится. Сейчас там осталось провести работы по озеленению. Они начнутся с наступлением весеннего тепла, сообщает пресс-служба мэрии.

В прошлом году Пушкинский сквер уже значительно преобразился: там впервые появились амфитеатр из лиственницы, пешеходные дорожки из декоративного природного камня и белая галька.

Это не единственная общественная территория приморской столицы, которая комплексно благоустраивается. В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году планируется провести также строительно-монтажные работы в сквере Адмирала Невельского, на общественной территории в районе улиц Енисейской, 23-24 и Русской, 5, а также проектные и строительно-монтажные работы в Детском парке на Черемуховой, 3.

Подробности рассказали в городском управлении градостроительства и архитектуры. Проект территории сквера Невельского предусматривает обустройство дорожки и площадки с декоративным покрытием, зон отдыха для детей и взрослых, также здесь высадят новые многолетние и однолетние растения. В сквере на пересечении Енисейской и Русской обустроят тротуары, детские и спортивные площадки, высадят деверья и кустарники, в том числе канадский тополь, клен, сибирскую рябину, кизильник, курильский чай. Вскоре будет объявлен аукцион на поиск подрядчика, после подведения итогов торгов начнутся строительно-монтажные работы.

Подобные преобразования, как уже сообщал «В», ждут и общественную территорию в районе Детского парка на Черемуховой. Согласно эскизному проекту там должны появиться детская и спортивная площадки, новые пешеходные дорожки, скамейки и урны, также будет выполнено озеленение территории.

Напомним, что действие программы «Формирование комфортной городской среды» во Владивостоке продлится до 2024 года. В ее рамках планируется привести в порядок общественные территории с привлечением не только городских, но и краевых и федеральных средств.

Автор: Отдел новостей «В»