Зиму проводили, друг друга простили Весело, с куражом, песнями, танцами, забавами да прибаутками, с блинами да кашей вкусной – словом, от всей души проводил Масленицу Владивосток.

В воскресенье на центральной площади города не то что яблоку, блину негде было упасть. Жители дальневосточной столицы и гости города шли и шли. Кто в конкурсах поучаствовать, кто удаль молодецкую показать, на столб за призами взобравшись. К слову, первые же два участника покорили масленичный столб с первого раза и достали подарки. В этом году организаторы приготовили 12 призов: это и бытовая техника, и товары для дома, и даже мобильный телефон. Немало было желающих – даже среди иностранных туристов – попеть и потанцевать вместе с многочисленными народными коллективами. Да и отведать блинов и солдатской каши, баранок и бубликов, угоститься ароматным чаем желающих было немало.

Широкое празднование Масленицы стартовало в 14 часов, но уже с утра на площади, как заверяет пресс-служба администрации Владивостока, собрались тысячи людей. Они гуляли, принимали участие в развлечениях и фотографировались.

На центральную площадь города пришел и руководитель городской администрации Олег Гуменюк. Посмотрел локальные площадки и праздничный концерт.

«Очень все хорошо и красочно. Спасибо за организацию такого праздника», – благодарили жители города. А уж когда ближе к вечеру загудело пламя и сожрало чучело Масленицы, все с большим энтузиазмом закричали: «Уходи, зима сопливая, приходи, весна красная!»

Показательно, что масленичные гулянья прошли не только на центральной площади, но и в парке имени Лазо. Здесь были и концерт, и игры (например «Петушиные бои», когда нужно было снять с соперника шапку или кепку, прыгая на одной ноге), и поедание блинов, и сжигание чучела Масленицы. Также в минувшие субботу и воскресенье масленичные гулянья прошли в разных районах Владивостока. Их организовали горожане и городские депутаты при поддержке администрации Владивостока. Шумно и весело проводить зиму решили жители 71-го микрорайона, Снеговой Пади, Военного шоссе, улицы Ильичева. Везде гостей ждали игры, веселая музыка, песни, блины, конкурсы… И всюду сжигали Масленицу. Хоть и была зима нехолодной, но весеннего тепла хочется все же больше.

Автор: Отдел новостей «В »