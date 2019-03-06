Без любви любые дарования – медь звенящая… Уверена актриса и режиссер Елена Цыплакова, которая отметила 60-летний юбилей

Ее фильмы не оправдывают зло, она закладывает в них правильные идеи и считает, что каждый из нас отвечает за свой выбор, а самооправдание – самый большой грех.

Давние поклонники актрисы Елены Цыплаковой помнят ее обаятельных героинь из картин «Не болит голова у дятла», «Школьный вальс», «Д`Артаньян и три мушкетера», «Мы из джаза»… Актрисе с яркими внешними данными и безусловным талантом пророчили славу и успех. Но неожиданно для всех она, имея диплом актерского факультета ГИТИСа, уходит из кино и театра и поступает во ВГИК – на режиссерский факультет… И сегодня телезрители знают Цыплакову как режиссера популярных сериалов «Кармелита. Цыганская страсть», «Пока станица спит», «Семейные тайны», «Свидетельство о рождении»…

Многие проекты требовали не только тонкого женского взгляда на материал, но и мужской выносливости и даже физической силы. И все это при том, что около десяти лет она боролась с тяжелым недугом – сахарным диабетом. Елена Цыплакова – глубоко верующий человек. И считает, что все в ее жизни, в том числе и встреча с человеком, который помог ей взять болезнь под контроль, произошло по воле Божьей…

Всем спасибо за уроки

Творческий вечер Елена Цыплакова назвала «В поисках истины». И сразу предупредила зрителей, что хочет говорить не только о жизни в профессии, об актерских и режиссерских проектах, но и о самом главном, что ее сегодня волнует, – внутренней жизни человека. Потому что без этого не было бы ни ее работ, ни той Елены Цыплаковой, которую знают и любят коллеги и зрители.

– Я благодарна всем, с кем Господь сводил меня в этой жизни, – сказала Елена Октябревна. – Благодаря одним я купалась в любви, заботе, нежности. Благодаря другим получила жизненные уроки и становилась сильнее, мудрее. Недавно посчитали – у меня 73 проекта в кино и в театре. Я работала с потрясающими людьми – с удивительными артистами, замечательными режиссерами, художниками, операторами… Каждый проект – это кусок жизни.

Девушка с булавой

Самые внимательные поклонники актрисы знают: она сыграла совсем крохотную роль в самом популярном советском фильме для детей «Гостья из будущего» – первобытную девушку, которая помогала роботу Вертеру. Его сыграл Евгений Герасимов.

– Женя мне позвонил тогда и сказал: «Цыплакова, приезжай, снимись ради хохмы!» – рассказывает Елена. – И снялась – сыграла первобытную женщину. Как с булавой вошла в кадр, так и вышла!

– Мне не повезло сняться с Леной в больших проектах, – рассказывает Евгений Герасимов. – Но я давний ее поклонник и не скрываю этого… Лена – удивительно духовный человек. Я застал тот период в ее жизни, когда она влетела в кинематограф. И не было ни одного приличного режиссера, который не пытался бы за ней ухаживать. Не называя фамилии, скажу: пытались ухаживать все! Но даже видные лидеры кинематографа не могли доказать, что они духовно близки к ней.

– Да, меня строго воспитывали! – смеется актриса.

«Счастливая, Ленка!»

50-летний юбилей актрисы назвали «Счастливая, Ленка!» – по аналогии с известным в советское время фильмом «Счастливая, Женька!» И вот через десять лет поздравить актрису с новым юбилеем пришел сосед Женьки по коммуналке – актер Всеволод Шиловский.

– Я, конечно, все еще хорош собой, но не до таких степеней, как Леночка! – начал с комплимента актер. – Когда стоишь с этой девчонкой – шарман! – хочется зацеловать, обнять, это же с ума сойти можно! Напомню, как она начинала. Малый театр. Все звезды живы. И нишу молодой звезды занимает пигалица. Хороша – слов нет! И они ее обожают, с ума по ней сходят – Еленочка с ямочками. И вдруг она говорит: «Ребята, дорогие мои, до свидания» – «Стоп! Стоять! Куда?!» – «Учиться во ВГИК». Ну все: общежитие, безденежье, есть нечего – в общем, все нормально… А потом я увидел фильм, который сняла эта пигалица, эта авантюристка фантастическая. Это «Камышовый рай» – о рабстве в южных республиках. Его должен был снимать мужик вот такого роста и дикой физической силы, и чтобы нервы – канаты! А снимает девчонка, вся в ссадинах, царапинах, синяках. Она там так гнобила этих актеров бедных! Грандиозные сцены! Есть одна, где заключенному впихивают в рот сигарету и кричат: «Жри!» Артист говорит: «Ну как – жри?» Лена говорит: «Вот так!» И съела сигарету!

– Ну не съела – только пожевала! – смеется юбилярша.

– А, только пожевала… Молчи, моя ласточка. Она очень скромная, и это большой ее недостаток. Талант, помноженный на трудолюбие и дикое терпение, – это все она, Елена Октябревна. И победить ее невозможно!

«Камышовый рай»

Фильм «Камышовый рай» был первым полным метром Цыплаковой, которая еще вчера была «хорошенькой молодой актрисой», а теперь вдруг стала деспотичным режиссером.

– Карен Шахназаров тогда руководил объединением «Старт», которое помогало молодым режиссерам, – рассказывает Елена Октябревна. – И Карен, у которого я уже снималась в фильме «Мы из джаза», посмотрев мою дипломную работу, предложил снять первый фильм – «Камышовый рай». Я люблю эту картину. Она очень серьезная и очень дорога мне. Конечно, работать было непросто. Когда «милая девочка» берется за серьезный фильм – слова бессмысленны. Тут только делом можно доказать свои возможности.

Снимали под Астраханью, в степи, 40 градусов в тени… Мы получили несколько призов за границей. А у нас фильм прошел тихо, без рекламы – в то время о проблеме рабства, о бомжевладельцах в России никто не говорил. Сейчас «Камышовый рай» можно посмотреть в Интернете. В нем звучит одна из самых важных тем: нравственный выбор человека. В любой ситуации, в самой сложной, мы всегда будем отвечать за свой выбор. Нельзя ни на кого ничего списывать. Потому что самооправдание – это самый большой грех, наверное. Вот об этом и мой первый телесериал – «Семейные тайны»…

Самые дорогие «Семейные тайны»

Елена Цыплакова сняла несколько успешных телесериалов для центральных каналов. Но «Семейные тайны» всегда будут стоять на особом месте.

– В 18 лет я услышала в храме, что полноценная жизнь у меня начнется в 36-37 лет, – рассказывает Елена Октябревна. – И действительно, именно в этом возрасте я серьезно пришла к Богу. И первая реакция: нужно уходить из профессии. Но одна подруга мне сказала: «Тебе Господь давал роли, прославлял, а ты, познав истину, уходишь в кусты?» И я внутренне вернулась в профессию, понимая, что смогу отказаться от нее, если вдруг не смогу в ней говорить о своем мировоззрении, об отношении к вере и Богу. «Семейные тайны» – это моя первая работа после этого осмысления…

На главного героя мне был нужен только Юрий Беляев – никого другого я даже не рассматривала. Юру уговорили. И я счастлива. Он – великий актер, потрясающий человек. Его герой в сериале, заболев раком, раздал деньги детям. Такой современный король Лир. Все сцены я разбирала с позиции заповедей: чтобы мы изначально закладывали в картину правильную информацию, чтобы не было оправдания греха – украл, солгал, струсил… И фильм прозвучал так, как мы задумывали. Мне потом адвокаты рассказывали, что к ним стали приходить люди, чтобы забрать иски о разделе имущества. Так и говорили: «Мы посмотрели «Семейные тайны» и подумали: ну что мы делим?» Потрясающий сериал, самый дорогой для меня!

Различай добро и зло

Елена Цыплакова призналась: она не поддерживает в работе теорию «оправдания героев».

– Я пришла к выводу, что нельзя говорить: «Я в предлагаемых обстоятельствах…», если хотим защититься от того, что делаем, – говорит Елена. – Потому что мы редко играем святых, но зато часто визуализируем грех, совершаемый героями. И если мы его оправдываем – все, это становится нашим личным грехом, который мы потом в жизни отрабатываем. «Семейные тайны» для меня мистическая картина: герой Юры исцеляется от рака через покаяние. Через несколько лет исцелилась от рака моя мама: при четвертой стадии онкологии у нее ушли метастазы… Мама молилась в больнице и каялась. Она лежала, а мы накладывали на нее руки и молились, как это было у нас на съемке. Хирург давал ей всего три недели жизни. Но у нее ушли метастазы и раковые клетки, и мама прожила еще несколько лет. Врач, увидев результат обследования, был в шоке… Этим я хочу сказать, что наша профессия все же может быть служением Богу. В Евангелии есть потрясающие слова: «Совершенны те, у кого чувства навыком приучены к различению добра и зла». Это и про настоящее искусство, которое делают люди нравственные. Такое искусство может научить людей различать добро и зло и наполнить жизнь человека высоким смыслом.

В сериале «Ласточка» я сознательно согласилась сыграть одержимую женщину, потерявшую рассудок после того, как убила любовницу мужа… Я не оправдываю ее. Просто хочу, чтобы люди знали зло в лицо. А вот моя героиня из сериала «Черная кошка» – верующая женщина, мать бандита – не бьется в истерике, не падает в обморок, узнав, что ее сын убит. Мы с режиссером, тоже верующим человеком, пришли к выводу: моя героиня принимает это известие с мыслью, что Господь остановил дальнейшее грехопадение ее единственного ребенка…

Испытание болезнью

Елена Цыплакова не скрывает, что еще не так давно ее здоровье было настолько плохо, что она передвигалась в инвалидной коляске. В таком виде на одном из кинофестивалей она встретилась с Юрием Педенко.

– Я тогда даже ходить не могла, – рассказывает Елена Октябревна. – А через год, когда только начала ходить с палочкой, мне позвонил Юрий Григорьевич и сказал: «Лена, я стал директором Ногинского театра драмы и комедии. Поставь нам спектакль…» Я согласилась и нашла материал – спектакль «Мать Иисуса»… Этот спектакль сыграл важную роль в моей жизни – два месяца назад я стала главным режиссером этого театра.

Елена Октябревна не скрывает: она не смогла бы жить полноценной жизнью, если бы в ее жизни не встретился человек, который буквально поднял ее на ноги. Это врач из Алма-Аты Роман Когай.

– У меня был очень серьезный диабет, – искренне рассказывает Елена Цыплакова. – Почти десять лет я колола инсулин и пила таблетки. Несколько месяцев лежала, не ходила. Не могла повернуться в постели. Я через многое тогда прошла… И очень благодарна Богу за этого человека. Он организовал в Алма-Ате свой центр, где лечит с помощью препарата из трав. За три недели лечения я сошла с инсулина и таблеток. И сейчас у меня компенсированный диабет. Я живу полноценной жизнью, снимаю, снимаюсь, работаю в театре. Вешу 78 килограммов, а раньше – 116. Вот у этого доктора тоже дар Божий. И я всем желаю жизни в радости, любви и света. Потому что без любви любые дарования и способности – медь звенящая…

Автор: Лариса ЗЕЛИНСКАЯ