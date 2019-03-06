2001‑й: С места в карьер Накануне 30-летия «Владивостока» мы продолжаем публиковать фотовоспоминания о пройденном пути. Пройденном всеми вместе: нашей газетой, нашими верными читателями, нашим городом и краем, нашей страной.

Фотохроники с 1989-го (это, напомним, год основания «В») по 2000 год вы можете найти в номерах за 12 сентября, 17 октября, 7 и 21 ноября, 5 и 19 декабря 2018 года, 23 и 30 января, 6, 13, 20 и 27 февраля сего года.

Сегодня в кадре год 2001-й. Первый год нового века! Бери выше – нового тысячелетия! Да началось все новое по старым «лихим» лекалам и с места в карьер, как говорится. Взрывы, криминал, теракты. А 11 сентября 2001-го словно жирным шрифтом вывело: новый век не намерен быть мирным, тихим и идиллическим. У кого еще остались такие надежды – могут проститься с ними. В архиве «В» есть кадры: цветы, принесенные в тот день горожанами к генконсульству США. Мы еще не понимали тогда, как необратимо и навсегда изменился мир…

2001 год не был простым и тихим и для Приморья. Его сотрясали забастовки, митинги и выборы – губернатора, мэров, депутатов. В тот год пришел к власти Сергей Дарькин, а первая попытка федералов поставить у руля края варяга – хабаровчанина Геннадия Апанасенко – с треском провалилась.

Черным стал для жителей Владивостока июль 2001-го: в Иркутске разбился самолет «Владавиа», в котором летели домой из отпусков сотрудники приморского УМВД с женами, с детьми. Провожали их в последний путь всем миром – с центральной площади города.

А в августе по городу ударил тропический ливень. Даже не тайфун. Но бед наделал, что тот вселенский потоп: снесло потоком железнодорожный мост на Седанке, вдоль всего русла реки от водохранилища поплыли дома, ушли под воду сотни автомобилей, провалился асфальт, даже не обошлось без человеческих жертв…

А мы, как всегда, просто жили. Надеясь и веря. Отмечали впервые в истории День тигра, восхищались премьерой «Забыть Герострата» в театре имени Горького, с восторгом встречали зачастивших в наш город столичных актеров (в тот год «В» частенько проводил прямые линии со звездами: Арменом Джигарханяном, Татьяной Васильевой и другими), радовались, что наши медики научились проводить новые виды операции на сердце… Новый век, но мы-то прежние. Мы всякое видали…

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ