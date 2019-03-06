Уберите контейнеры и будки. Здесь будет детский сад В начале апреля администрация Владивостока начинает строительство детского сада в районе ул. Крыгина, 84, сообщает пресс-служба городской администрации.

Земельный участок является муниципальной собственностью, однако сегодня на нем незаконно находятся металлические контейнеры, гаражи и будки.

Поэтому владельцев имущества предупреждают: самовольно установленные объекты необходимо убрать в кратчайшие сроки. Иначе они будут демонтированы, и тогда владельцы смогут их вернуть только в случае оплаты расходов как на демонтаж, так и на хранение объекта. Демонтаж планируется начать уже 11 марта.

Как сообщили в отделе земельного контроля управления градостроительства и архитектуры администрации Владивостока, незаконные объекты были выявлены еще в прошлом году, соответствующие распоряжения были опубликованы в октябре и декабре 2018 года, объявления о необходимости демонтажа вывешены на объектах.

Так что у тех владельцев контейнеров и гаражей, кто не внял этой информации, осталось не так уж много времени, чтобы вывезти свое имущество самостоятельно. Напомним, что по проекту новый детский сад на Крыгина сможет принять 120 детей. В учреждении предусмотрены музыкальный и спортивный залы, пищеблок, медицинский кабинет.

Автор: Отдел новостей «В»