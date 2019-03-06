В Детский парк – игровую площадку, в сквер Ветеранов – танцпол На интернет-портале администрации Владивостока завершилось рейтинговое голосование за общественные территории, которые необходимо благоустроить в этом году в первую очередь, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, что голосование проводилось в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа на 2018–2024 годы». Всего на суд жителей Владивостока управление градостроительства и архитектуры представило пять дизайн-проектов. Они были отобраны специалистами исходя из возможностей администрации в этом году.

Результаты голосования распределились следующим образом:

1. Детский парк (ул. Черемуховая, 3) – 212 голосов;

2. Аллея Дениса Давыдова (ул. Русская, 25) – 201 голос;

3. Сквер им. Игнатьева (Океанский проспект, 68–74а) – 116 голосов;

4. Сквер Ветеранов (ул. Вострецова, 4) – 116 голосов;

5. Жариковский сквер (ул. Светланская, 119в) – 92 голоса.

Поэтому первым начнется благоустройство Детского парка на Черемуховой, 3. Эта территория находится в спальном районе Владивостока, и местные жители всегда любили здесь гулять. Но сегодня Детский парк находится в плачевном состоянии и требует благоустройства. Согласно проекту здесь появятся детская и спортивная площадки, скамейки и урны, а также будет выполнено озеленение территории.

Как пояснили специалисты мэрии, на всех объектах предполагаются размещение лавочек, светильников, укладка брусчатки и озеленение. Однако некоторые из них отличает наличие весьма оригинальных элементов. Так, в сквере Ветеранов могут появиться веревочный городок и сцена с танцполом, а на аллее Дениса Давыдова – горка для катания на скейтборде.

Проекты, не ставшие лидерами рейтингового голосования, также будут реализованы, но позже и при наличии финансирования.

Напомним, что в 2018 году были благоустроены два общественных пространства – Пушкинский сквер и территория, прилегающая к Дворцу детского творчества.

Автор: Отдел новостей «В»