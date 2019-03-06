«Приморочка» разобрала курянок на атомы Вслед за проведением регулярного первенства чемпионата России по волейболу среди женщин в высшей лиге «А» стартовал этап плей-офф. Действующий серебряный призер российских соревнований владивостокский клуб «Приморочка» вступил в борьбу за новые медали.

В субботу, 2 марта, в 1/4 финала наши землячки принимали на паркете спорткомплекса «Олимпиец» бронзового призера предыдущего чемпионата команду «ЮЗГУ-Атом» из Курска.

Напомним, что по условиям турнира две победы выводят одного из участников в полуфинал. Игры проходят по очереди: первая встреча прошла во Владивостоке, вторая состоится в Курске 9 марта, и в случае необходимости еще одна пройдет вновь в нашем городе 17 марта. Право провести первый матч дома получила приморская команда, поскольку в регулярке она заняла третье место, а соперницы оказались лишь шестыми. Кстати, на предварительной стадии турнира «Приморочка» дважды вынесла курских студенток в одну калитку с одинаковым счетом по сетам – 3:0.

Счастливая рука, и не только

Поначалу казалось, что и этот матч пройдет по лекалам прошлых встреч. Первая партия полностью велась под тотальную диктовку хозяек и завершилась уверенной победой нашей команды с двузначной разницей – 25:15. Но продолжить столь же легко у «Приморочки» не получилось. Курянки были близки к тому, чтобы сравнять счет в матче. Достаточно сказать, что в концовке второй партии впервые в этой игре гостьи вырвались вперед – 21:23.

Собраться с новыми силами и склонить чашу весов в свою пользу нашей команде помогла поддержка забитого до отказа «Олимпийца». Счастливой оказалась рука подающей Екатерины Синицыной. На ее отличной подаче наши девушки забили четыре безответных мяча и удвоили преимущество по сетам.

Третья партия походила на качели и проходила в равной борьбе до самого конца. Как и в предыдущем игровом отрезке, «ЮЗГУ-Атом» в концовке сета вновь вышел вперед – 18:20. Но в очередной раз преданные болельщики передали свою энергетику приморским спортсменкам. И те, забив семь раз и пропустив только однажды, довели дело до победного конца – 25:21.

В целом уверенность в силах наших волейболисток и в победном результате не покидала корреспондентов «В» на протяжении всего матча. И даже хорошо, что курянки навязали «Приморочке» борьбу в концовках двух последних партий. Иначе складывалось ложное представление о важности четвертьфинала.

Биться только за победу

Лучшей в нашей команде была диагональная Анастасия Калинина, заработавшая 16 очков и выставившая один блок. Стоит также отметить мастерство доигровщицы Анастасии Подошвиной, блокирующих Галины Каршакевич и Алены Цыбы. Показатели остальных волейболисток чуть хуже. Однако главное в другом: это был единый и нацеленный на победу коллектив.

– Сделали небольшой шажок к полуфиналу, – скромно признался после матча главный тренер «Приморочки» Константин Приходько. – «ЮЗГУ-Атом» – сильный и достойный соперник. И не стоит о курском клубе судить по играм с нами на предварительной стадии. Они по разу обыграли других участниц четвертьфинала – «Спарту» и «Сампау», по два раза нанесли поражение «Липецку» и «Тюмени», а аутсайдеров турнира просто громили.

По поводу нынешней игры скажу так: на 70 процентов сработали наши домашние заготовки, которые оказались неожиданными для соперниц. Плюс хорошо подавали в решающие моменты. Драйв плей-офф чувствовался в поддержке болельщиков и в волнении игроков. Волновался и я, как будто сам играл на площадке.

Что касается следующего матча, то мы к нему готовы. Нельзя сказать, что все спортсменки полностью здоровы, у некоторых сказываются микротравмы, но без этого не обойтись. На данный момент мы подходим ко второму поединку плей-офф в нормальном физическом и психологическом состоянии. Готовы биться и дальше за победу, чтобы доставить радость себе и своим болельщикам…

«Приморочка» уже отправилась на запад. 9 марта в Курске решится, сумеют ли наши землячки сразу выйти в полуфинал или им понадобится для этого еще один матч в родных стенах.

Автор: Николай КУТЕНКИХ