Охотница на зубаря У приморской рыбалки есть и женское лицо. Очень деликатное, мудрое и удачливое

Рыбалка – одно из главных и любимых хобби приморцев. И если мужчина с удочкой – это привычная картина, то женщина на рыбалке выглядит все еще экзотично. Или нет? В кают-компанию ведущей программы «Экватор» на радио VBC Александры Смолиной пришла Ирина Рой – заядлая охотница на морскую живность, от которой трепещет приморский зубарь.

Рыбацкая муза и завистливые мужики

– Ирина, я с трудом могу представить вас в зимнем ватнике с ледорубом…

– Ватник – это не мое, – смеется Ирина. – Сейчас в специализированных магазинах продается очень красивое снаряжение. Можете выбрать одежду на любой вкус, легкие и теплые сапоги, легкий бур и быть самой яркой на льду. Все это сегодня доступно и красиво.

– То есть на рыбалке вам удается еще и оставаться привлекательной?

– Еще как!

– Как же вы подружились с рыбной ловлей?

– Начинала я с 12 лет. Жила в другом городе, ходила на рыбалку на озеро. Сама, в одиночестве. Сама сделала удочку из прутьев. От дерева отломала длинную ветку, метра полтора, прицепила крючок. Накопала червяков. Поплавком была пробка от шампанского. И ловила карасей. Они были крохотными, я их потом отпускала обратно, но это было так азартно!

– И когда рыбалка стала любимым хобби?

– Лет десять назад, когда я увлеклась зимней ловлей.

– Как мужчины реагируют на ваше присутствие на льду?

– Еще лет пять назад это было очень эксклюзивно. Ко мне подходили мужчины, знакомились, называли меня музой. Конечно, по большому счету это мужское хобби. Но женщины не отстают. Однако мало представительниц прекрасного пола, которые идут рыбачить в одиночку. Я вот, например, абсолютно самостоятельна в этом процессе. У меня с собой бур, все принадлежности, стул. Все для того, чтобы рыбачить самой и никому не мешать. На рыбалке вообще лучше всего не мешать людям. Но таких женщин мало. Сейчас больше стало семейной рыбалки. Идет мужчина – и рядом жена. Он ее всем обеспечивает. Она только сидит с удочкой и ловит в свое удовольствие.

Но тут что важно? Муж-рыбак очень хочет, чтобы жена его поняла: какое же это классное хобби – рыбалка. Потому что иногда женщины не хотят отпускать на нее мужей. И многие мечтают: как же здорово иметь жену-рыбачку! Интересуются: как же мне подсадить свою на это хобби? И потихоньку приводят жен, показывают, как надо. И если у женщины получается, она действительно быстро загорается этим хобби.

– Говорят, что женщина на корабле – к беде. А вот с женщиной на льду есть какие-то приметы? Например, мужики всю неделю собирались, готовились, пришли, а тут Ирина сидит – и рыбалка не задалась. Или наоборот: раз Ирина здесь, то клев будет.

– У меня есть группа рыбаков «Кракен» в мессенджере WhatsApp. Там 200 человек. Мы общаемся, задаем вопросы, выступаем с предложениями, делимся, где рыба и на что ловим. Очень интересный коллектив. И на мой пол, по сути, уже никак не реагируют.

Если же говорить об особенностях женщин на льду, то я считаю, что мы лучше понимаем, что такое рыбалка, и стараемся не мешать другим. Вот больше мешают мужчины, честно. Представьте, сижу я в Новике, тихо и спокойно ловлю корюшку. И выходит так, что ко мне рыба подплывает, а у других клева нет. И они это видят. Что происходит? Они прибегают ко мне со своими бурами, сверлят лунки со всех сторон. Рыба, естественно, уходит. Я никогда так не делаю. И уж точно никогда не бурю в метре от другого человека.

Бойся синего льда…

– Бесснежная зима для рыбаков – это благо или, наоборот, несчастье – как в плане безопасности, так и в плане улова?

– Я на лед в этом году не выезжаю: посмотрела на его состояние. Это того не стоит. Никакая рыба не стоит потери автомобиля и уж тем более жизни. А так люди часто выезжают на лед на машинах. Автомобили тяжелые, приезжают они рано утром, еще до рассвета. В таких условиях не разглядеть, какой лед. Белый – более безопасный. Синий и голубой – это новый, хрупкий лед. В темноте его цвет не различишь. И обязательно нужно открывать двери. Если машина провалилась, уход под воду – дело двух секунд. Незапертая дверь может спасти вам жизнь. За эти две секунды вы успеете выпрыгнуть.

В этом году действительно аномально теплая зима. Я думаю, она с каждым годом будет теплее и теплее. Нужно всегда иметь при себе средства безопасности. Я, например, всегда ношу свисток на шее и специальное приспособление – «спасатель»: это шнур с двумя ручками на концах, которые похожи на заостренные отвертки. В случае провала ими можно зацепится за кромку и подтянуться, вытянуть себя на лед.

Если проваливаешься в холодную воду, выбраться из нее практически невозможно. Во-первых, на тебе тяжелая одежда. Во-вторых, руки и пальцы отмерзают сразу, ими ни за что не зацепишься. А это приспособление можно носить под одеждой, протянуть через рукава, как варежки. Можно его и самому сделать. Взять заострить две отвертки, сделать из каждой нечто вроде шила и соединить их шнуром. Знаю одного человека, которому такое приспособление спасло жизнь.

Плюс к тому я всегда с собой беру веревку – моток метров сто. Если вы видите, что кто-то провалился под лед, ни в коем случае нельзя к нему бежать. Сами можете провалиться. Нужно на один конец веревки привязать, допустим, палку и бросить ее рыбаку, а после вытянуть его.

Что у корюшки на уме?

– Что с рыбой этой зимой? Она вообще была?

– Последний месяц с рыбой плохо. Она показала себя в начале зимы. Вообще, в начале зимы лучшая и самая безопасная рыбалка. Лед, быть может, и не такой толстый, зато и далеко по нему вы не зайдете. Близ берега неглубоко. Даже если провалились, то это всего полметра или метр. Отряхнулись, пошли в машину, переоделись и вернулись.

И еще в начале зимы рыбалка лучшая, потому что корюшку ловят махалками (удочками с тоненькими кончиками) на блесны: серебряные, золотые, мельхиоровые. Не надо даже брать рыбу в руки. Поднимаете удочку, встряхиваете, и все. У меня дочь этой зимой в первый раз попала на такую рыбалку. И теперь она по-другому, без махалок и блесен, рыбачить не желает.

– От знакомых слышала: иногда и хотелось бы на лед выйти, но там столько людей, и все вокруг начинают набуривать. И в итоге сидишь ты в серединке круга из лунок. На каком языке разговаривать с наглыми людьми?

– В начале зимы, когда люди пытались ко мне присоседиться, я им строго говорила: ко мне не подходите, лед тонкий, он начинает просаживаться, и поступает вода. Не провалимся, так ноги промочим, все будет плавать, некомфортно. Женщины слушаются. А вот мужчины нет. Но они не ругаются – покучкуются, побурят, ничего не поймают, посмотрят, куда можно передислоцироваться. Так и перебегают с места на место.

– Это правильная тактика – перебегать с места на место?

– Рыбалка требует времени. Иногда, если вы сидите несколько часов без клева и видите, что где-то ловят, можно и перейти. Но при этом не надо садиться за метр от удачливого рыбака. Просто быть где-то рядом – достаточно. Используйте прикорм, и у вас будет рыба.

– У рыбы есть метеозависимость? Погода как-то влияет на ее присутствие и качество рыбалки?

– Сколько мы ни вели записей (погода, ветер, температура, давление), никогда по ним не угадывали, что у этой рыбы на уме. Об этом даже не надо думать. Если хотите идти на рыбалку – собирайтесь и идите. Не будет толка в ловле – получите удовольствие от природы, моря, от чистого воздуха.

Женское счастье – две-три рыбешки

– Вы же и летом ходите на рыбалку?

– Зимой, летом, весной и осенью.

– Меня недели три назад угостили навагой. А летом что, камбалу таскать?

– Летом камбалу. Навага летом тоже есть, но она невкусная. Она какая-то ватная. Ее зимой надо ловить. Корюшку летом с пирса ловят, но она тоже невкусная по сравнению с зимней. Она даже не пахнет. Зимняя корюшка, особенно зубарь, пахнет изумительно. Я вообще охотница за зубарем. Когда я поднимаю зубаря с 18 метров на блесну и его мордочка показывается из лунки, я просто начинаю плясать. Его очень мало, и он очень хитрый. У меня обычай: если я выловлю зубаря, обязательно смажу им свой нос. Пахнет вкусно-вкусно, вкуснее, чем духи.

Летом можно поймать крупного минтая. С берега на Горностае. Очень интересная рыбалка. Выуживать его – просто удовольствие. Камбалу ловят и летом, и зимой. На Океанской можно. Но сейчас она тоненькая, в ней практически нет мяса. Пусть лучше плавает. А вот прошлым летом я поймала камбалу в 50 сантиметров, жирную. Вот это камбала!

Ночью можно ловить кальмара. Это июль, август, сентябрь. Это, наверное, лучшая рыбалка в Приморье. Во-первых, ночь, звезды, луна, море, романтика! Во-вторых, тепло, лето. А весной я ловлю красноперку. Из нее получаются отличные котлеты.

Если вы, например, решитесь и пойдете на рыбалку, я вам позавидую. У вас появится первый азарт. Особенно у женщин. Женщины радуются по-другому. Мужчины – добытчики. Они не радуются одной-двум рыбкам. Для них это мало. А женщина поймает две-три рыбки – и, считай, рыбалка состоялась.

– Современная рыбалка – это дорогое удовольствие?

– По-разному. Мужчина в возрасте, рыбак со стажем – он навязал самодельные самодуры на корюшку, что-то прикрутил, поколдовал и таскает одну за другой. Из расходов – лишь леска, недорогая удочка и обыкновенные крючки. А у меня, допустим, фирменные японские самодуры, дорогие. И я буду сидеть с ними без рыбы. И так во всем. Все зависит от опыта, умения, азарта и личного уровня комфорта. Можно и со старым советскими катушками выйти в море, с ними придется помучиться, а можно купить современные, удобные, подороже. Но результат будет один.

– Если вы поймаете золотую рыбку, о чем ее попросите?

– Всем большого и крепкого здоровья, а рыбакам – рыбацкого счастья.

Кстати

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Автор: Евгений СИДОРОВ