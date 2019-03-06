Губернаторская тысяча придет пенсионерам Приморья в марте Предоставление единовременной социальной выплаты пенсионерам начинается в Приморском крае. По предварительным данным, в этом году 256 тысяч человек получат губернаторскую тысячу вместе с пенсией через почтовые отделения, 302 тысячи человек – через кредитные организации (на банковские карточки), сообщает пресс-служба администрации края.

Как информирует краевой департамент труда и социального развития, на этот вид социальной поддержки из регионального бюджета уже направлено 588,12 млн рублей.

В беззаявительном порядке (то есть автоматически) выплата полагается всем пенсионерам, в том числе силовикам, получающим различные меры социальной поддержки: субсидии, ветеранские и другие. На таких граждан у специалистов имеются все необходимые для начисления данные.

Вместе с тем следует обратить внимание: пенсионерам силовых ведомств, не состоящим на учете в территориальных отделах соцзащиты, необходимо представить туда заявление и документы.

– Это паспорт, справка о назначении пенсии или пенсионное удостоверение с указанием даты назначения пенсии, – уточняют в ведомстве.

Заявление на выплату потребуется и от тех, кто ушел на заслуженный отдых по линии Пенсионного фонда, но ранее проживал в другом регионе.

– Пенсионеры, недавно сменившие место жительства, могут обратиться в единые социальные окна или многофункциональные центры (МФЦ) по месту жительства. Для оформления выплаты помимо паспорта потребуется справка о назначении пенсии с указанием даты назначения, – разъясняет руководство департамента.

Специалисты также обращают внимание потенциальных получателей выплаты: адреса и телефоны отделений приема Приморского центра социальной поддержки (ЕСО), а также образец заявления размещены на официальном сайте департамента. Также граждане могут направить заявление и документы в электронном виде через социальный портал департамента труда и социального развития Приморского края.

Напомним, что дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной выплаты всем пенсионерам появилась в Приморье в 2004 году. После небольшого перерыва выплату губернаторской тысячи возобновили в 2013-м.

Автор: Отдел новостей «В»