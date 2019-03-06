Бюджет края обновили расходными обязательствами Дополнительные средства будут направлены на развитие социально-экономической сферы Приморья

Более 50 вопросов рассмотрели депутаты Законодательного собрания на февральском заседании краевого парламента. Главным из них стала корректировка бюджета на текущий год, вызванная дополнительными поступлениями из федеральной казны, а также дополнительными обязательствами администрации Приморья по социально значимым направлениям. Расходная часть увеличилась на 11 млрд рублей.

По традиции перед началом заседания его повестку прокомментировал председатель ЗС ПК Александр Ролик.

– Сегодня мы рассмотрим более 50 вопросов, большая часть которых связана с развитием социально-экономической сферы края, – отметил спикер. – Первой мы рассмотрим корректировку бюджета Приморья. Параметры его существенно изменяются. Увеличивается расходная часть. Основные средства будут традиционно направлены на социальные сферы: на поддержку сферы здравоохранения, закупку лекарств и медицинского оборудования, ремонт больниц, на поддержку культуры, образования, дорожного строительства, ЖКХ и жителей региона, нуждающихся в помощи.

Новые расходы: дороги, здоровье, образование

Новый проект бюджета законодателям представила первый заместитель губернатора Вера Щербина. По ее словам, внесение изменений обусловлено необходимостью уточнения безвозмездных поступлений из федерального бюджета по доходам и расходам краевого бюджета на 2019 год в сумме 371 млн рублей, увеличением бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам в сумме 588 млн и увеличением бюджетных ассигнований за счет средств краевого бюджета в сумме 11,4 млрд рублей.

Таким образом, параметры бюджета теперь выглядят так: доходная часть составила 114,8 млрд рублей, расходная – 129,9 млрд. Соответственно, дефицит краевой казны установился в размере 15 млрд рублей. Стоит отметить, что это его предельная величина.

– Сразу скажу по поводу дефицита, – подчеркнула Вера Щербина. – Покрывать его мы намерены не за счет привлечения кредитов, а за счет остатков нераспределенных бюджетных средств предыдущего года.

Более того, по словам первого вице-губернатора, в проект бюджета заложены субсидии для муниципалитетов на сумму 4,5 млрд рублей на развитие дорожной сети. Деньги сегодня выделены из краевых средств, но позже, после выхода соответствующего постановления правительства РФ, будут заменены целевым федеральным траншем. Вся документация по траншу согласована. Администрация края решила не дожидаться выхода постановления правительства, чтобы ускорить процесс принятия «дорожных» решений.

Значительная часть дополнительных средств на строительство, ремонт и реконструкцию магистралей предоставлена Владивостоку. Так, 1,28 млрд рублей направлено на ремонт дорог столицы ДФО. Еще порядка 244 млн – на проектно-изыскательские работы по строительству автопарковок, так необходимых самому автомобильному городу страны. Стоит отметить, что столице ДФО также будут направлены 935,5 млн рублей на приобретение 100 автобусов в целях организации транспортного обслуживания населения.

В расходах краевого бюджета предусмотрены дополнительные 747,8 млн рублей на меры социальной поддержки, которые осуществляются в рамках реализации поручений президента России, озвученных в послании Федеральному собранию. Увеличены средства на компенсацию взносов на капремонт общего имущества для жителей края старше 70 лет, на социальные выплаты для приобретения жилых помещений для детей-сирот, многодетных семей, граждан, потерявших жилье в результате чрезвычайных ситуаций и т.д.

На мероприятия в сфере образования в рассмотренной корректировке добавлен 1 млрд рублей. Эти средства пойдут на укрепление материальной базы муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений. В целях реализации национального проекта «Образование» увеличены расходы на приобретение и создание в 62 школах края кабинетов робототехники, а также на грантовую поддержку школ.

Значительно увеличены расходы на здравоохранение, в том числе на приобретение специального медицинского оборудования, капитальный ремонт краевых государственных учреждений здравоохранения, развитие материальной базы детских поликлиник, приобретение передвижных мобильных комплексов.

– Администрацией Приморского края предложены значительные изменения, можно сказать, представлен практически новый бюджет, в котором помимо увеличения расходов были перераспределены средства практически по всем разделам и госпрограммам, – прокомментировал корректировку Галуст Ахоян, председатель бюджетного комитета ЗС ПК. – Такое увеличение расходов влечет за собой повышение требований к исполнителям. Мы надеемся, что исполнение расходных обязательств бюджета в этом году будет значительно лучше, чем в предыдущие годы.

После шестого – автомобиль

Среди социальных законопроектов важное место занимают новые меры поддержки для многодетных семей. А именно единовременная выплата на покупку автомобиля. Получить ее смогут многодетные семьи, воспитывающие шестерых и более детей. При этом все члены семьи должны проживать на территории региона (родители – не менее 5 лет), не иметь в собственности транспортное средство (ТС), не находиться в социально опасном положении. Установлены и требования к ТС: легковой автомобиль с количеством мест для сидения (с учетом места водителя) не менее шести либо автобус стоимостью не более 1 млн рублей и не старше 10 лет со дня выпуска.

Данная мера поддержки вводится до 31 декабря 2024 года, а действовать начала с 1 января текущего года. По оценке специалистов, в 2019-м за единовременной социальной выплатой могут обратиться 95 семей приморцев.

Призовые спортсменам – по справедливости

Также на заседании была изменена система стипендий и призовых выплат победителям и призерам Олимпийских игр и чемпионатов различных уровней. Ранее размер поощрения за высокие результаты по олимпийским видам спорта был значительно выше, чем по неолимпийским. Предложенные изменения устраняют эту несправедливость, в том числе для базовых для Приморья спортивных дисциплин.

– Новые меры поддержки станут хорошей мотивацией для приморских спортсменов, – считает Игорь Чемерис, председатель социального комитета ЗС ПК. – Учитывая общий тренд на отток молодежи из Приморского края, мы понимаем, что, как только наши спортсмены выезжают на соревнования, они сразу становятся объектом внимания со стороны других регионов. Для того чтобы у них была мотивация не уезжать из Приморья, заниматься спортом, побеждать и быть примером для подрастающего поколения, нам, наверное, надо прикладывать намного больше усилий, чем в западных регионах страны.

По его словам, обновленная система поощрения для спортсменов – только первый шаг. Депутаты совместно с краевым департаментом физкультуры и спорта сегодня разрабатывают меры поддержки для муниципальных детско-юношеских спортивных школ.

С новыми праздниками!

Также приморские законодатели предложили увеличить количество памятных дат в праздничном календаре Приморья. Соответствующий законопроект принят в первом чтении.

Как сообщил председатель комитета по региональной политике Джамбулат Текиев, документ предлагает установить День герба и флага Приморского края, День Приморского края и дни городов и муниципальных районов.

А в последнюю субботу августа депутаты предлагают проводить День пчеловода. Соответствующая поправка внесена в краевой закон о пчеловодстве по просьбе представителей этой профессии, которых в Приморье насчитывается более семи тысяч человек.

Как пояснил депутат Александр Тютерев, дата выбрана не случайно. Праздник будет приурочен к ежегодному фестивалю меда, который проводится на базе Анучинского района.

– Учреждая профессиональную дату, славящую тех людей, кто у нас в крае занимается производством полезного и сладкого продукта, мы отдаем дань уважения их нелегкому кропотливому труду, всему пчеловодству как отрасли сельского хозяйства, – отметил депутат.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ