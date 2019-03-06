Внимательность вознаграждается! «В» продолжает акцию «Внимательный читатель», посвященную 30-летию газеты. Прием звонков от читателей по четвергам стал уже доброй традицией для сотрудников редакции.

На прошлой неделе у нас было два победителя. Наградой им стали билеты на выставку «На сопках Маньчжурии» в Приморской картинной галерее, где представлено более 50 живописных работ Юрия Репина, Василия Верещагина, Николая Самокиша и других русских художников, посвященных событиям Русско-японской войны.

Итак, первый билет достался строителю на пенсии Василию Лукьянчуку, который признался, что они с женой с удовольствием посещают подобные культурные мероприятия. К слову, Василий Васильевич уже участвовал в нашем конкурсе и даже победил в одном из первых розыгрышей – выиграл в минувшем октябре билеты на спектакль «Молодая гвардия». В театр молодежи он также ходил вместе с супругой.

Вторым победителем нынешнего конкурса стала Галина Нестеренок. В музей она пошла вместе с внучкой, ученицей 4-го класса. Собственно, по словам Галины Иосифовны, знакомство ребенка с историей нашей страны через живопись и является главной задачей их культпохода.

Ну а сегодня вам, уважаемые читатели, нужно найти в газете (не в этом тексте) фразу «Театр, опера и книги», затем в четверг, 7 марта, позвонить нам с 11.00 до 11.15 по телефону (423)2-415-625 и сказать, где же (на какой странице, в каком тексте) эти слова мы спрятали. Мы примем все звонки, после чего жребий определит победителей.

Разыгрывается в этот раз несколько призов. Это билеты на спектакль театра молодежи «Герой нашего времени» (состоится 10 марта), билеты на оперу «Любовь к трем апельсинам» на Приморской сцене Мариинского театра (13 марта) и книга Енэко Тоидзуми «Сирень и война» (благодарим Приморский театр молодежи, Приморскую сцену Мариинского театра и продюсера и издателя Марину Баринову за предоставленные призы).

Внимание!

Уважаемые читатели! Поскольку пятница на этой неделе выпадает на 8 Марта, а это праздничный и выходной день, тому, кто выиграет билеты в театр молодежи, необходимо будет получить свой подарок сразу, то есть в четверг, 7 марта, до 19.00 в редакции. Остальные победители могут забрать призы в понедельник или вторник, 11 и 12 марта, в удобное время. Доставку призов на дом мы не производим, равно как и доставку к месту проведения спектаклей.

Удачи вам, внимательные читатели!

Автор: Отдел новостей «В»