Для полной гармонии Приморью не хватает 82 мужчин. На каждую 1000 женщин В преддверии 8 Марта Приморскстат по уже сложившейся традиции составил портрет типичной жительницы края. Отметим,что ее собирательный образ за последние годы меняется мало.

Итак, в крае в 2018 году проживало 997,5 тыс. женщин (52 % численности населения края), из них 78 % – в городской местности и 22 % – в сельской.

Возраст среднестатистической приморочки по-прежнему составляет 42 года: она на 5 лет старше такого же среднестатистического приморского мужчины. При этом половина жительниц нашего края – это женщины трудоспособного возраста (16–54 года), еще треть – дамы предпенсионного и пенсионного возраста.

В составе рабочей силы края в прошлом году женщины составляли 47 %. Средний возраст работающей дамы – 42,1 года (мужчины – 41,6 года). При этом женщин с высшим образованием больше на 14 процентов.

Но, увы, представительницам прекрасной половины человечества труднее найти работу: работодатели предпочитают заполнять вакансии мужчинами, хоть и платят им больше. По данным выборочного обследования по профессиям и должностям, женщины в Приморье получали в 1,4 раза меньше, чем мужчины.

Особенно остра проблема трудоустройства для женщин предпенсионного возраста и имеющих маленьких детей.

Зато ожидаемая продолжительность жизни у приморочек составляет 75,5 года (по России – 77,6), и этот показатель выше, чем у мужчин, на 10 лет.

А вот детей у нас стало рождаться меньше, разводов же фиксируется больше. Так, численность женщин репродуктивного возраста (15–49 лет) в 2018 году составляла 450,1 тыс., и, по предварительным данным, в Приморье родилось 20 тыс. детей (на 5 % меньше, чем в 2017-м), причем 60 % малышей родили женщины, уже имеющие детей. В органах ЗАГС было зарегистрировано 14,6 тыс. браков (на 7 % меньше, чем за 2017 год) и 9,6 тыс. разводов (больше на 4 %). На 1000 заключенных браков пришлось 657 разводов (в 2017-м – 592).

В целом по краю на 1000 женщин приходится 918 мужчин (год назад – 919). Численное превосходство прекрасной половины Приморья начинается с 49 лет.

Автор: Алексей АЛЕКСАНДРОВИЧ