Цена на приморские «Хаятты» упала на 5 миллиардов рублей Недостроенные пятизвездочные гостиницы во Владивостоке (одна – на Корабельной набережной, вторая – на мысе Бурном) вновь выставлены на продажу. Причем на этот раз цена отсечения скатилась до рекордно минимальных значений. Стоимость объектов указана на сайте «Русского аукционного дома», который и проводит торги.

Так, аукцион на объект «Многофункциональный гостиничный комплекс делового типа (5 звезд) во Владивостоке, ул. Корабельная набережная» назначен на 15 апреля и будет проведен по голландской схеме. Начальная цена лота составляет 5,532 млрд рублей. Шаг на понижение – 385 млн. Минимальная цена, до которой может опуститься объект, составляет 1,68 млрд рублей и не покрывает даже одной пятой из потраченных на его строительство средств. Стоит отметить, что на объекте находится обременение – банковская ипотека. В лот входят также четыре земельных участка. Два из них также с обременением.

Аукцион на гостиничный комплекс на мысе Бурном (ул. Набережная, 13) пройдет раньше – 5 апреля. Начальная цена лота составляет 4,9 млрд рублей. Шаг на понижение – 275 млн. Цена отсечения – 2,16 млрд рублей, что также в разы меньше размера вложенных в нее средств из бюджета Приморского края. Отметим, что основные вливания в гостиницы производились во время руководства экс-губернатора Владимира Миклушевского, который не раз подчеркивал, что объекты необходимо достраивать, пусть и за бюджетный счет, а депутаты Законодательного собрания каждый раз соглашались с ним и голосовали за проект большинством голосов.

Последний раз приморские «Хаятты» пытались продать в январе 2019 года. Тогда стартовая стоимость отеля на Корабельной набережной составляла 8,35 млрд рублей, минимальная – 5,5 млрд рублей. На мысе Бурном, соответственно, 7 млрд и 4,9 млрд рублей. Аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок покупателей. Таким образом, стоимость гостиниц за два месяца – исходя из максимальных цен – в максимуме упала почти на 5 млрд рублей.

Траты приморской казны на эти объекты составили 14,3 млрд рублей. В целом же, включая погашение взятых кредитов (заказчиком объектов являлось АО «Наш дом – Приморье», 100 % акций которого принадлежат администрации региона), сумма бюджетных расходов на пятизвездочные недострои составит 18,7 млрд рублей. Для сравнения: бюджет Владивостока в 2018 году составил порядка 14 млрд рублей.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ