Звание столицы передали, но активности не теряем Во Владивостоке продолжаются бесплатные курсы по русскому языку, которые проводятся в рамках Всероссийской акции «Тотальный диктант». Присоединиться к занятиям в ДВФУ, ВГУЭС или библиотеке «БУК» может любой желающий, сообщили в пресс-службе края.

На курсах все желающие смогут вспомнить правила орфографии и пунктуации, получить консультации филологов и повысить свой уровень грамотности. Слушателям подготовительных курсов предстоит написать мини-диктанты и совместно с преподавателем разобрать встречающиеся в них грамматические и лексические трудности.

В программу включены правила орфографии и пунктуации, характерные для текста «Тотального диктанта – 2019» (как уже писал «В», его автором стал российский писатель и публицист Павел Басинский), поэтому у слушателей будет больше шансов получить отличную оценку.

«Подготовительные курсы Тотального диктанта уже давно стали традиционными для Владивостока. Каждый год сотни горожан садятся за парты, чтобы подтянуть свою грамотность. Наша аудитория – от школьников до пенсионеров. Каждый, кто хочет улучшить свои навыки владения русским языком, может сделать это абсолютно бесплатно под руководством лучших преподавателей приморской столицы», – отметил координатор Тотального диктанта во Владивостоке Вячеслав Беляков.

Занятия во ВГУЭС проходят каждую пятницу по адресу: ул. Гоголя, 41, аудитория 1333 с 18.30 до 20.00. В библиотеке «БУК» (Светланская, 55) – по пятницам с 19.00 до 20.30. В ДВФУ занятия стартовали 2 марта и будут проходить по субботам в кампусе на острове Русском, корпус D (аудитория D738), с 13.30 до 15.00.

Вход в университеты для слушателей курсов без предварительной записи, однако не забудьте взять паспорт.

Автор: Отдел новостей «В»