Общественники могут наблюдать, как проходит распределение земли Очередная жеребьевка земельных участков для многодетных семей состоится во Владивостоке 12 марта в 10 часов в актовом зале городской администрации (Океанский проспект, 20).

Как сообщили в управлении муниципальной собственности, семьям на выбор будут представлены шесть земельных участков. Так, пять участков площадью 1600 кв. м, 1491 кв. м и 1365 кв. м расположены в районе дома № 8 на улице Гражданской. Еще один участок площадью 1165 кв. м сформирован в районе улицы Артековской, 2.

«На жеребьевку приглашаются граждане, включенные в реестр граждан, подавших заявления о предоставлении земельного участка, с присвоенными реестровыми номерами 2101, 2102, 2103, 2104, 2105», – добавили специалисты.

Стоит отметить, что принять участие в работе жеребьевочной комиссии в качестве наблюдателей могут представители общественных организаций.

Автор: Отдел новостей «В»