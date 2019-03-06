Общественники могут наблюдать, как проходит распределение земли

Очередная жеребьевка земельных участков для многодетных семей состоится во Владивостоке 12 марта в 10 часов в актовом зале городской администрации (Океанский проспект, 20).

6 март 2019 Электронная версия газеты "Владивосток" №4482 (6187) от 6 март 2019

Как сообщили в управлении муниципальной собственности, семьям на выбор будут представлены шесть земельных участков. Так, пять участков площадью 1600 кв. м, 1491 кв. м и 1365 кв. м расположены в районе дома № 8 на улице Гражданской. Еще один участок площадью 1165 кв. м сформирован в районе улицы Артековской, 2.

«На жеребьевку приглашаются граждане, включенные в реестр граждан, подавших заявления о предоставлении земельного участка, с присвоенными реестровыми номерами 2101, 2102, 2103, 2104, 2105», – добавили специалисты.

Стоит отметить, что принять участие в работе жеребьевочной комиссии в качестве наблюдателей могут представители общественных организаций. 

Автор: Отдел новостей «В»