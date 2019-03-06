В парке имени Лазо уже разогрели сковородки Жителей и гостей Владивостока приглашают отметить Масленицу в парке культуры и отдыха им. Лазо.

Отведать горячих блинов в парке на Санаторной можно каждый день до 15 марта. А в ближайшие выходные состоятся проводы зимы и сожжение чучела, сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

Две блинные в парке им. Лазо начали работать еще в минувшие выходные. На этой неделе посетители парка смогут попробовать блинчики с десятками начинок на любой вкус.

А вот торжественно провожать зиму и сжигать чучело будут дважды – в субботу, 9 марта, и в воскресенье, 10 марта. В парке будут проходить праздничные гулянья на берегу моря под аккомпанемент веселых мелодий.

Отметим, парк культуры и отдыха им. Лазо работает ежедневно с 10.00 до 20.00, вход свободный.

Автор: Отдел новостей «В»