Полицейские меняют профессию Три премьеры подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

В преддверии новогодних каникул новинки проката потеряли в количестве, но не уступают в качестве. Возможно, многие не стали бороться со зрелищным блокбастером про Аквамена и ждут, пока супергерой из морских глубин отыграет свое. На этой неделе выходят отечественная комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», драма «Воспитательница» и документальный фильм «Клод Моне: Магия воды и света».

«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (16+)

В канун Нового года отделение полиции «Барвиха Северное» оказывается под угрозой закрытия. Чтобы спасти родной отдел, полицейский с Рублевки Гриша Измайлов вынужден пойти на крайние меры и вместе с оперативниками решает ограбить банк. Он рассчитывает на то, что его коллеги вместе с начальником отдела Яковлевым легко раскроют это дело, деньги вернут обратно, и все сохранят работу в следующем году. Но все идет не так, как задумал Гриша…

«Воспитательница» (18+)

Лиза живет с мужем и двумя детьми-подростками в Статен-Айленде, неподалеку от Нью-Йорка. Ей 40 лет, полжизни она работает воспитательницей в детском саду. И еще у нее есть страсть – поэзия. Однажды у одного из своих пятилетних воспитанников Лиза открывает гениальный поэтический талант. Она становится одержима вундеркиндом и пытается спасти его от материального мира и примитивности его родителей. Чтобы воспитать поэта и вспомнить свою мечту, она рискует карьерой, семьей и свободой.

«Клод Моне: Магия воды и света» (16+)

Фильм отправит зрителей в незабываемое путешествие по самым известным работам мастера, заложившего основы направления импрессионизма.

В фильме представлены богатые коллекции парижских музеев Орсе, Оранжери и Мармоттан, где выставлены знаменитые полотна художника, но наибольшую ценность представляет усадьба Клода Моне в Живерни. Зрители увидят дом и сад живописца, где родились гениальные произведения, изменившие ход мирового искусства.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ