Живая экспрессия Аурики Персональная выставка Аурики Насировой Akirua открылась в муниципальном музее современного искусства «Артэтаж».

– Эта выставка – прекрасный пример того, когда творческое отношение к жизни в целом воплощается во вполне конкретный творческий результат – экспрессивные, отличающиеся индивидуальной стилистикой живописные произведения, – комментирует Александр Городний, директор «Артэтажа». – Аурика Насирова не заканчивала художественного учебного заведения. По ее признанию, впервые она взяла в руки кисть сравнительно недавно, в 2017 году. Однако, глядя на ее выразительные модернистские образы, приходит на ум известная фраза по поводу того, сколько нужно времени, чтобы написать картину: несколько сеансов и вся предшествующая жизнь.

В холстах Аурики запечатлены ее мысли, чаяния, впечатления от жизни.

Для своих работ художник выбирает полуабстрактные геометрические построения, благодаря которым ее полотна приобретают отчасти дизайнерское звучание.

Автор: Отдел новостей «В»