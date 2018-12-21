В поисках брильянтов тещи Под Новый год театр имени Горького начинает погоню за сокровищами

«В сиденье стула я зашила свои бриллианты», – томно произносит старуха в чепце… И, наверное, любой, кто старше 15 лет, сможет рассказать, что же будет дальше. Кто такой предводитель дворянства и гигант мысли, что мечтал съесть инженер Брунс, и как называла великого комбинатора его кратковременная супруга – мадам Грицацуева… Роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев» остается бестселлером многие десятилетия, а уж фильмы, поставленные по нему, давно и не одним поколением выучены до кадра. Мы в этом уверены, не так ли?

– А вот так, да не так, – считает Ефим Звеняцкий, художественный руководитель и главный режиссер театра имени Горького, который уже завтра выпускает в свет премьеру – спектакль «12 стульев». – Я разговаривал со многими людьми моложе 30, и выясняется, что немало из них прошли в своей жизни и мимо романа, и мимо его экранизаций. Нет, что-то про Бендера и Кису Воробьянинова слышали, но не более того. В определенной степени для таких людей я и задумал поставить свою версию знаменитого авантюрного, юмористического, сатирического романа Ильфа и Петрова.

На сцене театра имени Горького и узнаваемые силуэты Москвы, и такие «старорежимные» колонны и ротонды, и самолет «под куполом»… Но главное – они родимые, 12 изящных стульев «работы мастера Гамбса», вокруг которых и заверчена вся интрига. Сценографией спектакля занимался – уже традиционно – Владимир Колтунов, и он внес немалый вклад в ту атмосферу, тот стиль, в котором решена постановка: это почти что модерн, это фьюжн, намек на современность и в то же время дань 20-м годам прошлого века. Кстати, к работе над спектаклем Ефим Семенович уже традиционно привлек лучших специалистов – мастера по свету Сергея Скорнецкого, хореографа Ярослава Францева.

– А вторым режиссером я пригласил Вадима Данцигера, – отметил Ефим Звеняцкий. – Работать над постановкой очень сложно. Во-первых, ни одна инсценировка из тех, что мы нашли, не устроила нас, поэтому пьесу мы пишем сами, причем постоянно, вот прямо во время репетиций еще что-то добавляя или убирая. Во-вторых, ту легкость, то изящество романа, которые читатель ощущает во время прочтения, совсем непросто передать на сцене. Я отказался от идеи «закадрового голоса», как это было в экранизациях, дополнять и пояснять происходящее будут… хоры. Да, вот такая у меня родилась идея, и это далеко не единственное, чем удивит зрителей спектакль.

Удивлять Ефим Звеняцкий умел всегда, и грядущая постановка не станет исключением. Режиссер предупреждает: он не осовременивал роман бесповоротно и окончательно, но и не собирался ставить «картинки из прошлого». Поэтому и инженер Брунс может въехать на сцену на «Запорожце», а почему нет, если это вписывается в концепцию спектакля?

– Мы всей командой сейчас работаем над тем, чтобы сделать «12 стульев» в версии театра имени Горького гармоничной постановкой, в которой много настоящего юмора, но не грубого, – говорит Ефим Семенович.

В спектакле занята практически вся труппа, а самый главный дуэт режиссер поручил семейному дуэту: отцу и сыну. Валентин Запорожец играет Остапа Бендера, а заслуженный артист России Александр Запорожец – Кису Воробьянинова.

– Я волнуюсь просто ужасно. Ведь столько прекрасных Остапов нам уже подарил и театр, и киноэкран: Арчил Гомиашвили, Андрей Миронов, Сергей Юрский (кстати, для меня именно им созданный образ – идеальный), – делится Валентин Запорожец. – Моя задача – сыграть своего Остапа, никого не копируя и не стараясь изобрести велосипед в то же время. Это совсем непросто, и до сего момента я весь в терзаниях, в раздумьях над образом…

Кстати, мадам Грицацуеву должна была играть супруга Валентина – Валерия Запорожец (Брюханова), и она была утверждена на эту роль еще два года назад, когда Ефим Звеняцкий только заговорил о постановке (с тех пор он несколько раз переносил сроки начала работы над спектаклем по разным причинам). Но время и жизнь во все вносят свои коррективы: сегодня Валерия Запорожец осваивает новую роль – молодой мамы (буквально неделю назад у них с Валентином родилась дочка, с чем редакция «В», кстати, от души поздравляет молодых родителей). Ну а в роли «знойной женщины, мечты поэта» – Наталья Овчинникова. И смотрится она на сцене весьма органично. А главное – ни один из героев спектакля не напоминает (и не соперничает, что немаловажно) никого из тех же персонажей в знаменитых экранизациях «12 стульев». Режиссер говорит, что это было одной из его целей – поставить спектакль так, чтобы порадовать знатоков романа, влюбить в него тех, кто роман не читал, и при этом сделать абсолютно свою, собственную, не заставляющую вспоминать Леонида Гайдая или Марка Захарова версию романа. Насколько задумка удалась, ответит зритель. Премьера уже скоро.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ